Nick Kyrgios se je znova prikazal v najslabši luči. Foto: EPA

Kyrgios je v tretjem nizu serviral pri 1:1, takrat pa mu je sodnik odvzel točko zaradi kletvic. Avstralec je zatem brcnil plastenko vode, vrgel stol na igrišče, vzel opremo in zapustil prizorišče. Tako je zmaga pripadla Ruudu, izid je bil 6:3, 6:7 (5) in 2:1.

**smashes racket**

**kicks water bottle**

**throws chair**

Rough day for Nick Kyrgios at the Italian Open. pic.twitter.com/7pHQDjFqe6 — ESPN (@espn) May 16, 2019

Kyrgiosova "kartoteka" je vse daljša

Najbolj kontroverzni tenisač na turneji ATP je znova "zablestel". Vsako leto doda kakšno novo zgodbo, ki ga le še očrni. Leta 2015 je z neprimerno opazko žalil dekle Stana Wawrinke Donno Vekić. Suspendiran je bil 28 dni. Naslednje leto je moral počivati osem tednov, ker se očitno ni dovolj trudil na igrišču. Na mastersu v Šanghaju je že tri leta zapored poskrbel za veliko prelitega črnila. Lani se je prepiral s sodnikom Damienom Dumusoisom, predlani pa z enim izmed navijačev.

Federer drugi teden zapored rešil dve zaključni žogi

Roger Federer je imel zelo naporen dan. Dopoldne je najprej premagal Joaa Souso s 6:4 in 6:3, nato pa je v osmini finala odigral poslastico turnirja z Borno Ćorićem. 37-letni Švicar je bil po dveh urah in 31 minutah boljši z 2:6, 6:4 in 7:6. Hrvat je v podaljšani igri vodil s 6:4 in imel dve zaključni žogi, nato pa je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam nanizal pet izmed naslednjih šestih točk in se v nogometnem vzdušju razprodanega osrednjega igrišča v teniškem kompleksu Foro Italico veselil zmage.

V prvem nizu je bil Federer nemočen, izgubil je uvodne štiri igre. Po koncu uvodnega niza je poklical fizioterapevta zaradi bolečin v zapestju, ki pa niso bile prehude, saj je v drugem nizu zaigral precej bolje in pripel do odločilnega brejka v deseti igri.



Ćoriću se je v podaljšani igri zatresla roka

V odločilnem nizu je imel Ćorić v peti in deveti igri priložnost za odvzem servisa, vendar ni uspel. Hrvat je v podaljšani igri povedel s 6:2 in imel pri 6:4 zaključno žogo na svoj servis. V odločilnih trenutkih se je Federer odločil za manj tvegano igro, držal je žogo v igri, Ćorić pa je naredil tri neizsiljene napake.

"Znova sem se uspel rešiti. Vse skupaj je spominjalo na Madrid, navijači pa so bili res glasni. Ćorić je bil na začetku precej boljši, a uspelo mi je ostati v dvoboju. Nisem hotel podariti zmage Ćoriću, ki pa v odločilnih trenutkih ni unovčil priložnosti," je bil vesel Federer, ki je prejšnji teden rešil dve zaključni žogi v osmini finala mastersda v Madridu proti Gaselu Monfilsu, nato pa je v četrtfinalu izgubil proti Dominicu Thiemu. Švicarski veteran je tarkrat zapravil dve zaključni žogi za zmago.



Verdasco izločil Thiema

V sredo je celoten spored odplaknil dež, zato so danes na sporedu vsi obračuni 2. kroga in osmine finala. Presenetljivo je izpadel Dominic Thiem. Zmagovalca turnirja v Barceloni je s 4:6, 6:4 in 7:5 izločil Fernando Verdasco.

Dominic Thiem je jezen zapustil Rim. Foto: EPA

Thiem besen na organizatorje turnirja

"Zelo sem jezen, ker enostavno ne morem verjeti, kako se na tem turnirju dela z igralci. Vsi smo vedeli, da bo v sredo v Rimu ves dan deževalo. Organizatorji niso odpovedali nobenega obračuna, ampak so nas zadrževali na prizorišču vse do začetka finala italijanskega nogometnega pokala, ki je potekal zraven. Seveda je prišlo do prometnega kaosa in kar dve uri sem potreboval do hotela," je bil besen Thiem, ki je lani igral v finalu Roland Garrosa.

"Zame je to zares slaba organizacija. Zares pozno sem zaspal, nato pa sem moral odigrati prvi dvoboj dneva že ob 10.00. Ves teden nisem dobil niti ene ure za trening, saj je bilo premalo prostih igrišč. To se zgodi na turnirju serije 1.000," se ni uspelo pomiriti najboljšemu avstrijskemu igralcu.

Izjemen dan za Konto

Pri dekletih je zablestela Johanna Konta. Najprej je dopoldne v drugem krogu ugnala Sloane Stephens s 6:7, 6:4 in 6:1, popoldne pa je bila s 6:2 in 6:4 boljša od Venus Williams.

Lanska zmagovalka Roland Garrosa Simona Halep je izpadla že v 2. krogu. Marketa Vondroušova z 2:6, 7:5 in 6:3.

Đoković prepustil Shapovalovu le štiri igre

RIM, osmina finala (M), tabela

(5.207.405 evrov, pesek)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - KOHLSCHREIBER (NEM)

DEL POTRO (ARG/7) - RUUD (NOR)

SCHWARTZMAN (ARG) - BERRETTINI (ITA)

6:3, 6:4

NIŠIKORI (JAP/6) - STRUFF (NEM)

CICIPAS (GRČ/8) - FOGNINI (ITA)

FEDERER (ŠVI/3) - ĆORIĆ (HRV/13)

2:6, 6:4, 7:6 (7)

VERDASCO (ŠPA) - HAČANOV (RUS/11)

7:5, 3:6, 6:3

NADAL (ŠPA/2) - BASILAŠVILI (GRU/14)

Osmina finala (Ž), tabela:

OSAKA (JAP/1) - BUZARNESCU (ROM)

6:3, 6:3

BERTENS (NIZ/6) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:4, 1:6, 6:3

VONDROUSOVA (ČEŠ) - KASATKINA (RUS)

KONTA (VB) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:2, 6:4

AZARENKA (BLR) - MUGURUZA (ŠPA)

6:4, 3:1, b. b.

PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - KENIN (ZDA)

4:6, 6:4, 6:3

MLADENOVIC (FRA) - BARTY (AVS/8)

6:2, 6:3

KVITOVA (ČEŠ/2) - SAKKARI (GRČ)

2. krog (M), tabela:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - SHAPOVALOV (KAN)

6:1, 6:3

KOHLSCHREIBER (NEM) - CECCHINATO (ITA/16)

6:3, 6:3

RUUD (NOR) - KYRGIOS (AVS)

6:3, 6:7, 2:1 b. b.

DEL POTRO (ARG/7) - GOFFIN (BEL)

6:4, 6:2

BERRETTINI (ITA) - A. ZVEREV (NEM/4)

7:5, 7:5

SCHWARTZMAN (ARG) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

7:6, 6:1

STRUFF (NEM) - ČILIĆ (HRV/9)

6:2, 6:3

NIŠIKORI (JAP/6) - FRITZ (ZDA)

6:2, 6:4

CICIPAS (GRČ/8) - SINNER (ITA)

6:3, 6:2

FOGNINI (ITA/10) - ALBOT (MOL)

7:6, 6:3

ĆORIĆ (HRV/13) - NORRIE (VB)

6:2, 6:2

FEDERER (ŠVI/3) - SOUSA (POR)

6:4, 6:3

VERDASCO (ŠPA) - THIEM (AVT/5)

4:6, 6:4, 7:5

HAČANOV (RUS/11) - BAUTISTA AGUT (ŠPA)

5:7, 6:4, 6:2

BASILAŠVILI (GRU/14) - ĐERE (SRB)

7:5, 6:4

NADAL (ŠPA/2) - CHARDY (FRA)

6:0, 6:1

2. krog (Ž), tabela:

OSAKA (JAP/1) - CIBULKOVA (SLK)

6:3, 6:3

BUZARNESCU (ROM) - GÖRGES (NEM/6)

6:4, 3:6, 4:4 b. b.

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - CORNET (FRA)

6:3, 3:0 b. b.

BERTENS (NIZ/6) - ANISIMOVA (ZDA)

6:2, 4:6, 7:5

VONDROUSOVA (ČEŠ) - HALEP (ROM/3)

2:6, 7:5, 6:3

KASATKINA (RUS) - SINIAKOVA (ČEŠ)

2:6, 6:4, 6:1

V. WILLIAMS (ZDA) - S. WILLIAMS (ZDA/10)

b. b.

KONTA (VB) - STEPHENS (ZDA/7)

6:7, 6:4, 6:1

AZARENKA (BLR) - SVITOLINA (UKR/5)

4:6, 6:1, 7:5

MUGURUZA (ŠPA) - COLLINS (ZDA)

6:4, 4:6, 6:2

KENIN (ZDA) - KEYS (ZDA/13)

6:7, 6:3, 6:4

PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

6:3, 6:3

BARTY (AVS/8) - KUZMOVA (SLK)

4:6, 6:3, 6:4

MLADENOVIC (FRA) - BENCIC (ŠVI)

6:2, 2:6, 6:1

SAKKARI (GRČ) - KONTAVEIT (EST/14)

6:3, 6:2

KVITOVA (ČEŠ/2) - PUTINCEVA (KAZ)

6:0, 6:1