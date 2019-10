Andy Murray je po operaciji odigral šele sedmi turnir med posamezniki. Letos ni pričakoval odmevnih izidov. Foto: EPA

31-letni Škot se je veselil 46. zmage na turnirjih ATP. Ima tri zmage na turnijih za grand slam, a tako čustvenega trenutka verjetno še ni doživel. V finale se je 32-letnik uvrstil prvič po marcu leta 2017.

Nekdanja številka ena svetovnega tenisa je zdaj 243. igralec sveta, a bo že v ponedeljek močno napredoval. Na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je sredi januarja zaradi težav s kolkom napovedal konec kariere, potem pa se je po operaciji počasi vračal na teniška igrišča.

"Ta zmaga mi res veliko pomeni. V zadnjih dveh letih sem imel res veliko težav s poškodbami. Finalni obračun je bil sijajen, Stan je v prvih dveh nizih zadeval "winnerje" z vseh položajev. Nisem si mislil, da bom lahko zmagal. Wawrinka je vrhunski igralec, ki najbolje igra prav v finalih. Dobro se poznava in vedel sem, da bo zelo naporen obračun. Užival sem v Antwerpnu, kjer sem se tudi veselil zmage v Davisovem pokalu," je poudaril Murray.

Stan Wawrinka ostaja pri 16 osvojenih turnirjih, nazadnje je zmagal maja leta 2017 v Ženevi. Foto: EPA

34-letni Švicar je v finalu povedel s 6:3 in 3:1, nato pa popustil. Murrayju je v drugem nizu uspel brejk v šesti in deseti igri. Tudi v odločilnem nizu je imel Wawrinka dvakrat prednost, ki pa je ni uspel zadržati. V deveti igri je Murray po 15/40 nanizal štiri zaporedne točke, nato pa v deseti igri prišel do ključnega odvzema servisa.

Shapovalov do prvenca v Stockholmu

Denis Shapovalov se je v Stockholmu razveselil prve osvojene lovorike ATP. Za prvenec je 20-letnik v finalu s 6:4 in 6:4 ugnal sedem let starejšega Srba Filipa Krajinovića, ki bo tako moral še malo počakati na prvo turnirsko zmago. To je bil prvi finale turnirja ATP za Shapovalova, Krajinović pa je v svojem tretjem izgubil še tretjič.

Rubljov raveselil gledalce v Moskvi

Andrej Rubljov je v finalu turnirja v Moskvi s 6:4 in 6:0 premagal deset let starejšega Francoza Adriana Mannarina, s katerim sta se srečala prvič. Rus je v četrtem finalu prišel do druge turnirske zmage, pred tem je leta 2017 zmagal v Umagu. Mannarino, 44. igralec z lestvice ATP, je zaigral v devetem finalu in ostaja pri eni turnirski zmagi. To je dosegel v letošnji sezoni, ko je zmagal v Hertogenboschu.

Bedene na glavnem turnirju na Dunaju

Aljaž Bedene je uspešno nastopal v kvalifikacijah turnirja ATP na Dunaju in se prebil na glavni del turnirja. V drugem krogu kvalifikacij je četrti nosilec kvalifikacij s 6:2 in 7:6 premagal Argentinca Federica Delbonisa. V prvem krogu kvalifikacij je bil Bedene s 6:2 in 6:4 boljši od Slovaka Jozefa Kovalika.

ANTWERPEN

(711.275 evrov, trda podlaga)

Finale:

MURRAY (VB) - WAWRINKA (ŠVI/4)

3:6, 6:4, 6:4

Polfinale:

WAWRINKA (ŠVI/4) - SINNER (ITA)

6:3, 6:2

MURRAY (VB) - HUMBERT (FRA)

3:6, 7:5, 6:2

STOCKHOLM

(711.275 evrov, trda podlaga)

Finale:

SHAPOVALOV (KAN/4) - KRAJINOVIĆ (SRB)

6:4, 6:4

Polfinale:

SHAPOVALOV (KAN/4) - SUGITA (JAP)

7:5, 6:2

KRAJINOVIĆ (SRB) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

4:6, 6:3, 6:3

MOSKVA

(922.520 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale:

RUBLJOV (RUS/6) - MANNARINO (FRA/7)

6:4, 6:0

Polfinale:

RUBLJOV (RUS/6) - ČILIĆ (HRV/3)

7:5, 6:4

MANNARINO (FRA/7) - SEPPI (ITA)

6:3, 6:4