Rafael Nadal je za 26. zmago nad Novakom Đokovićem tokrat potreboval dve uri in 25 minut. Foto: Reuters

Šlo je že za 54. medsebojni obračun omenjenih gigantov, uspešnejši je Beograjčan, ki je dobil 28 dvobojev, Nadal je zmagal 26-krat. Nadal je pred nedeljskim dvobojem Noleta nazadnje premagal prav v Rimu, in sicer lani, ko je bil v polfinalu boljši s 7:6 (4) in 6:3.

Nadal v Rimu slavil osemkrat, Nole štirikrat

V Rimu je največ uspeha sicer požel Nadal, ki je turnir osvojil že devetič, letos je enajstič zaigral v finalu. Đoković je zmagal štirikrat, v finalu je zaigral devetkrat. Srb se je v finale uvrstil dvakrat zapored v letih 2016 in 2017, a je obakrat izgubil. Najprej je bil v dveh nizih (6:3 in 6:3) boljši Britanec Andy Murray, nato prav tako v dveh nizih (6:3 in 6:3) leto pozneje še Nemec Alexander Zverev.

Novak Đoković je bil v prvem nizu povsem razglašen. Drvel je iz ene nevsiljene napake v drugo, na igrišču nikakor ni našel odgovora na močne forehande nasprotnika. Foto: Reuters

Rafa v prvem nizu zmlel Đokovića

Malokdo je pred začetkom finala pričakoval takšno dominantnost Majorčana, ki je bil boljši prav v vseh pogledih. Že v uvodni igri je z odličnim returnom presenetil nasprotnika, ta je žogico poslal v mrežo za 1:0. Nadal je break potrdil brez izgubljene točke, šov pa nadaljeval v 3. igri, ko je z natačno odmerjenim forehandom izkoristil drugo priložnost za odvzem začetnega udarca in povedel že s 3:0. Đoković nikakor ni našel odgovora na močne Nadalove forehande, Majorčan je ujel praktično vse žogice, nekajkrat se je tudi čudežno rešil iz izgubljenega položaja z vrnjeno žogico na zadnjo črto. Najbolj izenačena je bila 5. igra, v kateri si je Nadal priigral pet priložnosti za break, izkoristil je zadnjo, v naslednji igri je Beograjčanu za konec še 'zavezal kravato'. 6:0 v zgolj 39 minutah!

Đoković vstal od mrtvih

Po katastrofalni predstavi se je Đoković v drugem nizu vendarle pobral. Pokazal je zobe, se zoperstavil Nadalu in po skoraj 45 minutah igre dobil prvo igro v dvoboju. Sledil je mrtvi do sedme igre, v kateri je znova storil kopico nevsiljenih napak ni nasprotniku podaril tri zaopredne priložnosti za break, a osvojil je pet zaporednih točk in se uspel rešiti (4:3). vajo je ponovil dve igri pozneje, ko je odbil vse Nadalove napade in povedel s 5:4. V 10. igri je napadel na vse ali nič, po predolgi žogici Nadala si je priigral priložnost za zmago v nizu, po uri in 39 minutah je bil izid 1:1.

Rafael Nadal je devetič dvignil pokal za zmago na mastersu v italijanski prestolnici. Foto: Reuters

Ključna 5. igra odločilnega niza

Odločilni niz je bolje začel Nadal, ki je nasprotniku že v uvodni igri odvzel servis, dvoboj pa se je nato prelomil v 5. igri, ko si je Španec priigral 16. priložnost za break. Izkoristil jo je s predolgo Đokovićevo paralelo za vodstvo s 4:1. Noletovih možnosti za vrnitev v dvoboj tako rekoč ni bilo več, Majorčan je prednost brez težav zadržal in se po dveh urah in 25 minutah razveselil 9. turnirske zmage v večnem mestu.

Rim (M)

(5.207.405 evrov, pesek)

NADAL (ŠPA/2) - ĐOKOVIĆ (SRB/1)

6:0, 4:6, 6:1

Polfinale:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - SCHWARTZMAN (ARG)

6:3, (2) 6:7, 6:3

NADAL (ŠPA/2) - CICIPAS (GRČ/8)

6:3, 6:4

Rim (Ž)

(3.452.538 dolarjev, pesek)

Finale:

PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - KONTA (VB)

6:3, 6:4

Polfinale:

KONTA (VB) - BERTENS (NIZ/6)

5:7, 7:5, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - SAKKARI (GRČ)

6:4, 6:4