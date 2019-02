Prva turnirska zmaga za Monfilsa po 13 mesecih

Mertensova v finalu Dohe presenetila Halepovo

Rotterdam, Buenos Aires, Doha - MMC RTV SLO, STA

Gael Monfils in Stan Wawrinka sta v finalu Rotterdama igrala skoraj dve uri. Foto: EPA

Francoz Gael Monfils je zmagal na teniškem turnirju ATP v Rotterdamu in se veselil prve turnirske zmage po 13 mesecih. V finalu je bil po uri in 45 minutah boljši od Švicarja Stana Wawrinke s 6:3, 1:6 in 6:2.