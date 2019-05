Blaž Rola se bo v zadnjem krogu srečal z 203. igralcem sveta Danielom Galanom Riverosom. Foto: www.alesfevzer.com

Rola, ki na lestvici ATP zaseda 188. mesto, je dosegel 20 winnerjev in naredil 24 neizsiljenih napak. Ekvadorec je naredil kar 30 neizsiljenih napak, zadel pa je le 10 winnerjev. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 74:57.

V prvem nizu je Quiroz izgubil servis v drugi in osmi igri. V drugem nizu je odločil brejk v četrti igri. Rola je v deveti igri rešil priložnost Ekvadorca za znižanje na 5:4 in nato unovčil drugo zaključno žogo. Dvoboj je trajal uro in pol.

Zadnji tekmec Role v kvalifikacijah bo Kolumbijec Daniel Elahi Galan Riveros.