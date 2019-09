Blaž Rola je zapravil veliko priložnost za vodstvo Slovenije z 2:0 po prvem dnevu. Foto: TZS

Aljaž Bedene je brez težav upravičil vlogo favorita, Blaž Rola pa je proti Mohamedu Safwatu zapravil zaključno žogico in izgubil v podaljšani igri tretjega niza. V soboto z začetkom ob 9.30 se bosta najprej pomerili dvojici - Slovenijo bosta zastopala Bedene in Rola, nato pa sta na sporedu še dva dvoboja posameznikov.

Predaja izčrpanega Maamouna

Bedene je izgubil uvodno igro prvega niza, a se takoj vrnil v igro in po uri igre dobil prvi niz s 7:5. V drugem je povedel s 4:1, nato pa je Mohamed Karim Maamoun zaradi izčrpanosti predal partijo.

Aljaž Bedene je zlahka priigral prvo točko. Foto: TZS

Rola popustil v ključnih trenutkih

Rola je na peščenem igrišču v teniškem centru El Gezera preživel dve uri in 22 minut. Po izgubljenem prvem nizu s 4:6 je naslednjega proti Mohamedu Safwatu dobil s 6:1, v tretjem pa takoj povedel z 2:0 in pri 5:3 serviral za zmago. Pri 30/40 je imel zaključno žogo za zmago in vodstvo Slovenije z 2:0. Egipčan se je rešil in povedel s 6:5, Rola je v 12. igri brez izgubljene točke pripeljal dvoboj v podaljšano igro. 28-letni Ptujčan je povedel s 4:2, nato pa je Safwat nanizal kar pet zaporednih točk in prinesel Egiptu veliko zmago.

V primeru uspeha bi se Slovenija, ki je zdaj članica 2. evroafriške skupine, uvrstila v kvalifikacije za svetovno skupino 1, ki bodo na sporedu marca 2020, v primeru poraza pa jo junija, julija ali avgusta 2020 čakajo kvalifikacije za svetovno skupino 2.

2. EVRO-AFRIŠKA SKUPINA, Kairo:

EGIPT - SLOVENIJA 1:1

Maamoum - Bedene 5:7, 1:4, b.b.

Safwat - Rola 6:4, 1:6, 7:6 (4)

Sobota ob 9.30:

Safwat/Sabry - Bedene/Rola

Safwat - Bedene

Maamoum - Rola