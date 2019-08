Andreja Klepač se je v 16. finalu veselila sedme zmage. Foto: EPA

V finalu je bila slovensko-češka naveza boljša od avstrijsko-nizozemskega para Anna-Lena Grönefeld in Demi Schuurs s 6:4 in 6:1. Dvoboj je trajal dobro uro.

Celo v prvem nizu, ki je bil rezultatsko bolj izenačen, sta osmi nosilki Klepačeva in Hradecka osvojila kar 32 točk proti 21. Slovensko-češka naveza pa je do ključnega odvzema servisa za zmago v nizu proti petima nosilkama prišla v sedmi igri.

V drugem nizu sta nato takoj povedli z odvzemom servisa in do konca dvoboja zatem oddali le še eno igro za prepričljivo prvo turnirsko zmago, odkar sta letos združili moči.

Za Klepačevo je to prvi naslov, odkar je skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez junija lani osvojila turnir na Majorki.

"Sva zelo dobri prijateljici tako na igrišču kot izven njega. Odlično se razumeva na igrišču in za vsako žogo se boriva do konca. Danes pa sva odigrali izvrstno tekmo. Zelo sem zadovoljna z zmago," je bila vesela Klepačeva.