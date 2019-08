Lani je bila obakrat boljša Osaka, tokrat pa je bila Serena Williams razred boljša, ključno prednost pa je pridobila z asi (12:0) in winnerji (31:5). Foto: Reuters

Na tretjem medsebojnem soočenju je Serena Williams v vsega 76 minutah prvič premagala Naomi Osako, ki bo v ponedeljek sicer prevzela mesto prve tenisačice na WTA-lestvici.

Če so finale New Yorka zaznamovali izpadi Williamsove, prerekanje s sodnikom in prepričljiva igre tedaj komaj 20-letne Japonke, katere prvi veliki uspeh kariere je zasenčila ekcentrična vzornica. Tokrat je bilo v Torontu na igrišču povsem drugače, vseeno pa je mlajša sestra Williams ni odnesla brez posledic zaradi izpada na Flushing Meadowsu - tribune Toronta so bile popolnoma na strani Osake, veliko je bilo žvižganja in medklicev. Ko je med igro Williams zatresla mrežo in se nato usedla na klop, se je zaslišalo glas podoben sodniškemu "Kazen igre" tribune pa so planile v smeh.

Pri asih in winnerjih razred zase

A v sami igri je bila druga pesem kot lani v Miamiju in New Yorku, ko je bila Osaka obakrat veliko premočna za Williamsovo. Tokrat je bila zgodba drugačna: 37-letna Američanka je nadigrala dejansko rojakinjo v obeh nizih, glavni orožji pa so bili asi (12:0!) in winnerji (31:5!). Še največ odpora je 21-letna Japonka, ki pa je odrasla in se teniško razvila v ZDA, nudila v prav zadnji igri, ko je po zaostanku z 0:40 ubranila tri zaporedne zaključne žogice, preden je Serena Williams dokončala delo.

BOOM.

Serena outdoes Osaka to reach the semi-finals of #RC19!

The three-time champion also becomes the winningest player in Rogers Cup history, eclipsing Sanchez Vicario's record by notching a 33rd singles win in Canada. pic.twitter.com/L4TUy5bVuA — Rogers Cup (@rogerscup) 10. avgust 2019

Za Osako je Serena kar teniška mama

"Malo bolje poznam zdaj njeno igro, tako da je malce lažje. A tudi sama sem nekaj malega boljša," je po prvi medsebojni zmagi dejala Serena Williams. Na drugi strani Naomi Osaka ni skrivala, da je še vedno navdušena nad svojo vzornico: "Malce grenko sladko. Odraščala sem ob gledanju nje, tako da vedno, ko dobim priložnost igrati z njo, se počutim, kot da je to enkratna življenjska priložnost." Med zahvalnim govorom na novinarski konferenci je Osaka svojo 17 let starejšo vzornico označila kar za teniško mamo. "Prej bi se rekla, da sem teniška stara mama. Izredno lepo od nje, da me je opisala kot mamo," je bila ganjena Serena Williams, ki se je po izpadu v New Yorku osebno opravičila Osaki.

V polfinalu prestižnega turnirja v največjem kanadskem mestu Williamsovo čaka soočenje s Čehinjo Marie Bouzkovo, ki je dobila uvodni niz proti Simoni Halep, nato pa je favorizirana Romunkinja predala zaradi poškodbe.

Preobrat Nadala po zaspanem začetku

Na sočasnem turnirju v Montrealu pri moških je Rafael Nadal izgubil prvi niz s Fabiom Fogninijem, a nato je Španec povsem prevzel nadzor nad igro in brez težav prišel do zmagovitega preobrata za 2:6, 6:1 in 6:2. Na polfinalnega tekmeca mora Nadal še počakati, saj so zaradi noči prestavili zadnji četrtfinalni par Monfils - Bautista Agut na soboto, ko bosta odigrana tudi že polfinala.

MEDNARODNI TURNIR WTA PREMIER 5

TORONTO (2.830.000 dolarjev, trda podlaga)

Četrtfinale, tabela:



KENIN (ZDA) - SVITOLINA (UKR/6)

7:6 (2), 6:4



ANDREESCU (KAN) - KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

6:0, 2:6, 6:4



BOUZKOVA (ČEŠ) - HALEP (ROM/4)

6:4, b.b.



S. WILLIAMS (ZDA/8) - OSAKA (JAP/2)

6:3, 6:4

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

MONTREAL (5.701.945 dolarjev, trda podlaga)

Četrtfinale, tabela:



NADAL (ŠPA/1) - FOGNINI (ITA/7)

2:6, 6:1, 6:2



BAUTISTA AGUT/ŠPA/10 - MONFILS (FRA/16)

prestavljeno



HAČANOV (RUS/6) - A. ZVEREV (NEM/3)

6:3, 6:3



MEDVEDEV (RUS/8) - THIEM (AVT/2)

6:3, 6:1