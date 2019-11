Teniška zveza Slovenije je na tradicionalni prireditvi v SiTi teatru v ljubljanskem BTC-ju razglasila najboljše v letu 2019. Osrednji priznanji sta prejela Polona Hercog in Aljaž Bedene. Bedene je sezono končal na 58. mestu lestvice ATP. V letošnji sezoni je bil štirikrat četrtfinalist turnirjev ATP, enkrat polfinalist, v Metzu pa je igral v finalu. Na odprtem prvenstvu ZDA je prišel do tretjega kroga, na turnirju v Portorožu je zmagal. Foto: EPA

Dekleta pod vodstvom Andreja Kraševca so si februarja v Veliki Britaniji zagotovila obstanek v prvi evroafriški skupini pokala Fed, fantje, ki jih vodi Miha Mlakar, pa so septembra v gosteh premagali Egipt in si po novem sistemu Davisovega pokala priigrali boj za preboj v svetovno skupino.

Pred tem je za Aljaža Bedeneta in druščino še dolga pot, ki se bo začela marca prihodnje leto z dvobojem proti poražencu dvoboja Indija – Pakistan, ki pa bo potekal ta konec tedna v Astani v Kazahstanu.

Izogibati se dolgim potovanjem

"Naša skrita želja je, da dvoboj s Pakistanom, če bo do njega prišlo, prestavimo bližje Evropi, saj je marec za igralce zelo neugoden termin za potovanja v Azijo. Ne glede na to, ali bomo uspeli z željo, je naš cilj zmaga in nato oktobra 2020 boj za uvrstitev v kvalifikacije za svetovno skupino," pravi direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

Bedene že obupal, a se v Portorožu sijajno vrnil

Aljaž Bedene je na novinarski konferenci ob podelitvi priznanj najboljšim v sezoni 2019 – poleg njega ga je prejela še Polona Hercog – izpostavil prav to, da bi potovanje v Azijo vplivalo na njegov načrt turnirjev v prihodnjem letu.

"Začel ga bom v Dohi, nato se selim v Melbourne na OP Avstralije, po njem pa sem običajno šel na južnoameriško turnejo. To bom letos izpustil, saj so dolga potovanja preveliko breme za nadaljnjo sezono. Zdaj bom ostal v Evropi, zato upam, da bo Davisov pokal čim bližje, saj se nato želim udeležiti turnirja v Indian Wellsu, ki sem ga v preteklih sezonah izpustil," je dejal Bedene.

Še naprej brez Hercogove v Pokalu Fed

Če je moška reprezentanca enotna, da želi nastopiti v najmočnejši postavi, pa je pri dekletih zdaj že tradicionalna težava, da se vse najboljše ne želijo v državnem dresu skupaj potegovati za najvišje cilje. Prav Polona Hercog je manjkala na zadnjih pokalih Fed in tudi letos ni prišla na podelitev TZS-ja v Ljubljano.

Tako kapetan Andrej Kraševec kot direktor Gregor Krušič sta bila skeptična glede njene udeležbe prihodnje leto na pokalu Fed. Dejala sta, da se bosta potrudila, da bo Slovenija nastopila v najmočnejši postavi, kako se bo na koncu izteklo, pa ne znata povedati.

Tako kot se je letos spremenil Davisov pokal, se bo v prihodnjih sezonah tudi pokal Fed. V letu 2020 se bo osem najboljših reprezentanc merilo na zaključnem turnirju v Budimpešti.

"Glede na imena in uvrstitve igralk na lestvici WTA imamo izjemno priložnost, da se prebijemo zelo visoko. Seveda pa je vse odvisno od postave, s katero bomo razpolagali. Če bomo imeli na voljo vse najboljše igralke, sem prepričan, da Budimpešta ni daleč, če bomo krpali ekipo, pa se bomo morali podobno kot letos boriti za vsako točko. Prepričan sem, da se dekleta zavedajo priložnosti, ki jih ponuja nov sistem tekmovanja, in da se bodo udeležila tekmovanja," pravi selektor Andrej Kraševec.