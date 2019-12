Odprto prvenstvo Avstralije se bo v Melbournu začelo 20. januarja, končalo pa 2. februarja 2020. Foto: EPA

Udeleženci kvalifikacij in glavnega dela turnirja si bodo razdelili 71 milijonov avstralskih dolarjev oziroma 44,3 milijona evrov. Največjo razliko v primerjavi s prejšnjimi sezonami bodo občutili igralci v kvalifikacijah.

Tisti, ki bodo izpadli v prvem krogu kvalifikacij, bodo namreč prejeli 20 tisoč avstralskih dolarjev (12.491 evrov), kar je za tretjino več kot lani. Igralci, ki bodo izpadli v uvodnem krogu glavnega dela turnirja, pa bodo prijeli za 20 odstotkov višjo nagrado oziroma 90 tisoč avstralskih dolarjev ali 56.209 evrov.

Izdatna nagrada za kvalifikante

"Zavezali smo se, da bomo izboljšali denarne nagrade za večji bazen teniških igralcev," je na novinarski konferenci v Melbournu dejal prvi mož turnirja Craig Tiley in poudaril, da se je denarni sklad za turnir tam spodaj v zadnjih 12 letih skoraj potrojil. "Letos smo se odločili, da izdatno nagradimo igralce, ki bodo nastopili v kvalifikacijah in v zgodnjih fazah glavnega dela turnirja," je še dodal.

'Nole' in Osaka branita naslov

Tudi končna zmagovalca Odprtega prvenstva Avstralije bosta v žep pospravila malenkost višji znesek od lanske sezone. Zmagovalcema v moški in ženski konkurenci namreč pripada 4,12 milijona avstralskih dolarjev oziroma 2.573.146 evrov, kar je dobrih 12 tisoč evrov več od lanskega turnirja. Lanski naslov branita Naomi Osaka in Novak Đoković. Japonka je v hudem boju s Čehinjo Petro Kvitovo turnir dobila s 7:6, 5:7 in 6:4, medtem ko je Srb v treh nizih odpravil Španca Rafaela Nadala (6:3, 6:2 in 6:3).