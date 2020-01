Aljaž Bedene je v četrtfinale prišel po zmagah nad Švedom Ymerjem in Kazahstancem Bublikom. Foto: EPA

Najboljši slovenski teniški igralec (58. na svetu) je izgubil po en servis v vsakem od nizov, sam pa Švicarju (15. na ATP-ju) ni odvzel začetnega udarca. Brejk priložnosti so bile redke. Prvi si je v tretji igri priigral Slovenec, a je obe zapravil. Do dveh je v šesti igri prišel Wawrinka in izkoristil že prvo.

Vajo je ponovil v uvodni igri drugega niza. Bedene je po zaostanku 0:40 znižal na 30:40, vendar je Švicar nato izkoristil tretjo priložnost. Do konca njegov servis ni bil več ogrožen. Dvoboj je trajal uro in 22 minut.

To je četrta zmaga Wawrinke v petem medsebojnem obračunu. Bedene je dobil le uvodnega leta 2012 v Čenaju v Indiji.

Dvoboj bi moral biti že v četrtek, a ga je tako kot še dva četrtfinalna obračuna odplaknil dež.

Četrtfinale, tabela:

WAWRINKA (ŠVI/1) - BEDENE (SLO)

6:3, 6:4

MOUTET (FRA) - VERDASCO (ŠPA)

6:4, 4:6, 6:4

KECMANOVIĆ (SRB) - FUCSOVICS (MAD)

6:2, 6:0

RUBLJOV (RUS/2) - HERBERT (FRA)

6:4, 6:3