Tamara Zidanšek se bo v osmini finala pomerila z zmagovalko dvoboja med Avstralko Ajlo Tomljanović in Nemko Sabine Lisicki.

Dvoboj je trajal več kot dve uri, Zidanškova pa je do zmage prišla po zaostanku z 1:4 v zadnjem nizu in z brejkoma v sedmi in deveti igri.

Zidanškova je tako izid v medsebojnih dvobojih izenačila na 1:1, prvega je dobila Japonka lani v Brisbanu.

V 1. krogu pa je izpadla 107. z lestvice WTA Dalila Jakupović, ki je po zaostanku z 2:6 in 0:3 predala dvoboj prvi nosilki in 39. na svetu, Kazahstanki Juliji Putincevi.

Kaja Juvan je uspešno začela kvalifikacije za preboj na glavni turnir odprtega prvenstva Francije v Parizu. 21. nosilka kvalifikacij in 132. igralka sveta je v uvodnem krogu gladko s 6:1 in 6:0 odpravila Švedinjo Susanne Celik, 671. igralko sveta.

V ponedeljek je bil v 1. krogu uspešen Blaž Rola. Aljaž Bedene, Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović imajo nastop v glavnem delu Roland Garrosa že zagotovljen.

Nürnberg, 1. krog, tabela

(250.000 evrov, pesek)



PUTINCEVA (KAZ/1) - JAKUPOVIĆ (SLO)

6:2, 3:0, b.b.

BARTHEL (NEM) - ORMAECHEA (ARG)

6:3, 3:6, 6:2

FRIEDSAM (NEM) - BEGU (ROM)

4:6, 6:3, 6:3

PETKOVIĆ (NEM/8) - BÜYÜKAKCAY (TUR)

6:3, 6:2

STOJANOVIĆ (SRB) - RISKE (ZDA/4)

7:6, 2:6, 6:2

SORRIBES TORMO (ŠPA) - LAPKO (BLR)

7:6, 3:1, b.b.

PAAR (ROM) - LEMOINE (NIZ)

6:1, 6:3

FLIPKENS (BEL/6) - CIRSTEA (ROM)



ALEKSANDROVA (ROM/5) - CEPELOVA (SLK)

6:4, 6:2

KUDERMETOVA (RUS) - DJAČENKO (RUS)

6:4, 6:7, 6:2

ZIDANŠEK (SLO) - DOI (JAP)

7:6, 3:6, 6:4

TOMLJANOVIĆ (AVS/3) - LISICKI (NEM)



BRENGLE (ZDA) - RODINA (RUS/7)

7:6, 6:3

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - NIEMEIER (NEM)



KUZNECOVA (RUS) - LARSSON (ŠVE)



SINIAKOVA (ČEŠ/2) - MINELLA (LUK)