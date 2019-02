Rafael Nadal se je hitro uvrstil v osmino finala turnirja v Acapulcu. Foto: Reuters

Prvi nosilec Nadal je dvakrat s po 6:3 odpravil Nemca Mischo Zvereva in se bo v drugem krogu pomeril z Avstralcem Nickom Kyrgiosom.

Drugi igralec sveta je v prvem krogu na turnirju z nagradnim skladom 1,8 milijona dolarjev za zmago nad 76. igralcem z lestvice ATP potreboval samo uro in dvajset minut.

Hitro slovo Jakupovičeve Na turnirju WTA z nagradnim skladom v Acapulcu je v prvem krogu zaigrala tudi Slovenka Dalila Jakupovič, sicer 82. z lestvice WTA, a po treh nizih s 7:5, 4:6 in 4:6 izgubila proti Madžarki Timei Babos, 110. igralki svetovne lestvice.

Dobitnik 17 turnirjev za grand slam je bil po dvoboju zadovoljen s svojo predstavo. "Zelo sem vesel zmage. Niste mogli uživati v kakšnem spektakularnem dvoboju, a pomembno je, da sem zmagal. Proti Mischi nikoli ni lahko igrati, še posebej, ker sem zaigral prvič po daljšem premoru," je dejal Nadal in dodal: "Zdaj si bom vzel nekaj ur in užival v uspešni vrnitvi, nato pa se pripravil za jutrišnji dvoboj. Ta bo zame velik izziv, in upam, da sem nanj pripravljen."

Njegov nasprotnik v drugem krogu Kyrgios se je moral za zmago v prvem malo bolj potruditi; s 6:3 in 7:5 je ugnal Italijana Andreasa Seppija.

ACAPULCO, 1. krog, tabela:

(1.780.060 am. dolarjev, trda podlaga)

NADAL (ŠPA/1) - M. ZVEREV (NEM)

6:3, 6:3

KYRGIOS (AVS) - SEPPI (ITA)

6:3, 7:5

WAWRINKA (ŠVI) - HARRISON (ZDA)

6:4, 7:6

JOHNSON (ZDA/7) - LOPEZ VILLASEN. (MEH)

7:5, 7:5

ISNER (ZDA/3) - MANNARINO (FRA)

6:3, 4:6, 6:3

QUERREY (ZDA) - GARCIA (ŠPA)

6:3, 6:2

GOJOWCZYK (NEM) - GAIO (ITA)

5:7, 6:4, 6:2

MILLMAN (AVS/8) - GRANOLLERS (ŠPA)

6:3, 6:4

TIAFOE (ZDA/6) - THOMPSON (AVS)

3:6, 6:4, 6:3

MCDONALD (ZDA) - NAVA (ZDA)

6:1, 6:2

NORRIE (VB) - NIŠIOKA (JAP)

6:2, 2:6, 6:2

SCHWARTZMAN (ARG/4) - COPIL (ROM)

6:3, 4:6, 6:1

DE MINAUR (AVS/5) - JARRY (ČIL)

7:6, 7:6

LOPEZ (ŠPA) - LAJOVIĆ (SRB)

6:7, 6:2, 7:5

FERRER (ŠPA) - SANDGREN (ZDA)

7:6, 7:6

A. ZVEREV (ZDA/2) - POPYRIN (AVS)

6:3, 6:3

DUBAJ, 1. krog, tabela:

(2.887.895 am. dolarjev, trda podlaga)

NIŠIKORI (JAP/1) - PAIRE (FRA)

6:4, 6:3

HURKACZ (POL) - MOUTET (FRA)

6:3, 7:5

GERASIMOV (BLR) - HASSE (NIZ)

7:6, 7:6

CICIPAS (GRČ/5) - EBDEN (AVS)

6:4, 3:6, 6:3

MONFILS (FRA) - ČILIĆ (HRV/3)

6:3, 4:6, 6:0

BAGHDATIS (CIP) - SAFWAT (EGI)

4:6, 6:3, 6:4

KUDLA (ZDA) - BERRETTINI (ITA)

2:6, 7:5, 7:5

BERANKIS (LIT) - MEDVEDEV (RUS/8)

6:3, 6:3

ĆORIĆ (HRV/6) - VESELY (čEŠ)

7:5, 3:6, 7:6

BERDYCH (ČEŠ) - IVAŠKA (BLR)

6:4, 4:6, 7:6

BAUTISTA AGUT (ŠPA) - RAMANATHAN (IND)

6:4, 6:3

BASILAŠVILI (GRU) - HAČANOV (RUS/4)

6:4, 6:1

STRUFF (NEM) - RAONIC (KAN/7)

6:4, 5:7, 6:4

FUCSOVICS (MAD) - DŽUMHUR (BiH)

6:1, 7:6

VERDASCO (ŠPA) - FABBIANO (ITA)

3:6, 6:3, 6:2

FEDERER (ŠVI/2) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:4, 3:6, 6:1