Alexander Zverev je na krilih navijačev zrežiral preobrat in se uvrstil v polfinale turnirja v Hamburgu. Foto: Reuters

Razpoke v sodelovanju so se kazale že v času sezone na peščenih igriščih, ki jo je Lendl izpustil. Prejšnji teden je Zverev izjavil, da se Lendl kot trener ne trudi dovolj. Več časa naj bi posvečal svojemu psu in igranju golfa. To je osemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam zavrnil.

Ob napovedanem koncu sodelovanja je Lendl dejal: "Verjamem v Sascho, ki je še vedno zelo mlad. Mislim, da lahko postane izjemen igralec, trenutno pa se ukvarja z nekaterimi vprašanji izven tenisa, zaradi česar je nemogoče, da bi svoje delo z njim opravil v skladu z mojimi prepričanji."

Ivan Lendl ni uspel rešiti Zvereva iz krize. Foto: Reuters

Nemec v sodnem sporu z nekdanjim agentom Patriciem Apeyem

Letos je 22-letnik iz Hamburga popolnoma razglašen, glavni razlog pa je velik spor z agentom Patriciem Apeyem.

"Mislim sem, da sva prijatelja. Več let sva zgledno sodelovala, zdaj pa mi je obrnil hrbet in zelo se trudi, da mi na vsak način škoduje. Neverjetne stvari so se dogajale pred začetkom Wimbledona. Sploh si ne morete misliti, kaj vse je skušal narediti, da bi me spravil iz tira. Ne smem povedati podrobnosti, ker so stvari na sodišču," je v Wimbledonu poudaril najboljši nemški tenisač.

Apey je bil vse od leta 2012 njegov agent, pogodbo pa je imel podpisano do leta 2023. Zverev se je po lanski sezoni odločil, da bo zamenjal agencijo, Apey pa vztraja pri pogodbi in zdaj bo odločalo sodišče. Novembra je Zverev v finalu zaključnega turnija ATP v O2 Areni v Londonu premagal Novaka Đokovića in se veselil uspeha kariere. Takrat sta z Apeyem zadnjič govorila.

Krajinović popustil v ključnem trenutku

Zverev je v četrtfinalu turnirja serije 500 v dramatičnem obračunu izločil Filipa Krajinovića z 2:6, 7:5 in 6:2 po dveh urah in 17 minutah. Srb je povedel s 6:2 in 5:3, serviral je za največjo zmago kariere. Nemec je unovčil tretjo priložnost za brejk v deveti igri z izjemno bekhend paralelo in uspela mu je velika vrnitev. Navijači so nosili Zvereva, ki je zaigral kot prerojen in nanizal štiri igre zapored. Izenačil je na 1:1 v nizih. V odločilnem nizu je osvojil zadnje štiri igre.

V sobotnem polfinalu ga čaka Nikoloz Basilašvili, ki je 6:2 in 6:3 ugnal Jeremyja Chardyja po 67 minutah.

HAMBURG

(1,855.490 evrov, pesek)

Četrtfinale, tabela:

RUBLJOV (RUS) - THIEM (AVT/1)

7:6, 7:6

CARRENO BUSTA (ŠPA) - FOGNINI (ITA)

BASILAŠVILI (GRU/4) - HARDY (FRA)

6:2, 6:3

A. ZVEREV (NEM/2) - KRAJINOVIĆ (SRB)

2:6, 7:5, 6:2