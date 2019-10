V drugem delu kariere se je razvila v nepremagljivo šprinterko, osvojila je kar tri male kristalne globuse. V olimpijski sezoni 2010, ki jo je zaradi padca predčasno končala, je bila kljub daljši odsotnosti tretja v skupnem in šprinterskem seštevku. Foto: Reuters

Smučarski teki so bili že zdavnaj del slovenske (športne) kulture, ne nazadnje sta Zdenko Švigelj in Vladimir Kajzelj zastopala Jugoslavijo v tem športu že na prvih zimskih olimpijskih igrah leta 1924 v Chamonixu, a teki sploh po drugi svetovni vojni niso imeli enakovrednih razmer v primerjavi s skandinavskimi državami, kjer je smučarski tek skorajda domovinska pravica.

Bronasta medalja in zlati nasmeh. Foto: Reuters

Do medalje z Ivanom Hudačem

Petra Majdič se je vseeno odločila, da se poda na mukotrpno pot, ki jo je večji del gradila z dolgoletnim trenerjem Robertom Slabanjo, olimpijsko medaljo pa uresničila ob podpori Ivana Hudača.

Bron, posut z diamanti

Februarja bo minilo že deset let od tistega večera, ko je Petra Majdič na ogrevanju pred uvodno tekmo na olimpijskih igrah v Vancouvru zgrmela v luknjo, iz nje izplezala in nato v agoniji in joku pritekla do brona (posutega z diamanti, kot se je slikovito izrazila).

Ob tej priložnosti smo v uredništvu podkasta Številke obudili njeno zgodbo, ki ji lahko v obliki dokumentarca prisluhnete v petek. Za pokušino pa zgolj nekaj številskih podatkov o razvoju njene kariere.

Sezona Točke Mesto S Mesto Š Stopničke Zmage OI/SP 1999 0 / / 0 0 53, 59 2000 12 69 / 0 0

2001 107 34 24 1 0 14, 17, 32 2002 311 14 9 2 0 6, 7, 12 2003 275 14 22 0 0 7, 8, 10 2004 228 23 32 0 0

2005 304 13 11 0 0 15, 23 2006 538 9 12 3 1 6, 8, 11, 14 2007 844 4 2 6 3 2, 5, 6 2008 969 5 1 5 3

2009 1.716 2 1 15 9 9, 12, 15 2010 1.191 3 3 10 4 3 2011 1.087 6 1 7 4 3, 13

Opombe:

- Točke: skupno število točk v svetovnem pokalu.

- Mesto S: končno mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.

- Mesto Š: končno mesto v šprinterskem seštevku svetovnega pokala.

- Stopničke/Zmage: število stopničk/zmag v svetovnem pokalu.

- OI/SP: posamične uvrstitve na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.