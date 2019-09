Aplikacija za plačevanje, ki jo je razvilo podjetje. Foto: Elipay

Gre eno redkih mednarodnih investicij v katero koli izmed svetovnih podjetij, ki so v zadnjih letih zagonska sredstva zbirala s t. i. javno množično prodajo žetonov, pravijo v Eligmi, kar povzema Slovenska tiskovna agencija.



"Svetovni razvoj gre v smer, ko gotovina počasi postaja preteklost, tudi zato, ker je poslovanje z njo precej zamudno. Ena glavnih težav kriptovalut je danes v tem, da potrditev transakcij lahko traja tudi več minut, kar je pri vsakodnevnem plačevanju povsem nesprejemljivo," je dejal direktor Eligme Dejan Roljić.

V Eligmi so to rešili z aplikacijo Elipay, ki omogoča takojšnjo transakcijo s kriptovaluto, hkrati pa trgovec prejme plačilo v želeni lokalni valuti, zato ni izpostavljen morebitnemu valutnemu nihanju. "Uporaba kriptovalut je tako izjemno hitra in enostavna. Ne smemo namreč pozabiti, da so kriptovalute nastale kot vizija plačevanja prihodnosti," je dodal Roljić.

Eligma je v Sloveniji in na Hrvaškem vzpostavila več kot 430 lokacij, ki dnevno sprejemajo kriptovalute. Poleg hotelov, trgovin, restavracij, športnih objektov in vrste storitev, kot so nakupi letalskih kart, prevozi s taksijem in najem vozil, je med lokacijami z Elipayjem tudi 14 supermarketov Tuš in 19 trgovin Big Bang.

Nakup poteka tako, da kupec z mobilno aplikacijo poskenira QR-kodo na prodajnem mestu, izbere kriptovaluto za plačilo in potrdi transakcijo, trgovec pa plačilo prejme v evrih. Na vseh lokacijah lahko trenutno plačuje 20.000 uporabnikov aplikacije Elipay in več kot štiri milijone uporabnikov aplikacije Bitcoin.com Wallet, v prihodnosti pa bo Eligma omogočila tudi uporabo drugih kripto denarnic.

Bitcoin.com in švicarska investicijska družba Pangea Blockchain Fund sta se z investicijo pridružila ostalim partnerjem Eligme, med katerimi je tudi družba BTC. "Vsakodnevno nas kontaktirajo trgovci in podjetja iz različnih držav, kjer kriptovalute že predstavljajo pomembno alternativo lokalnim valutam," je dejal Roljić ter dodal, da sta Bitcoin.com in Pangea Blockchain Fund z investicijo pokazala prepričanje, da ima Eligmina rešitev potencial na globalnem trgu.

"Bitcoin.com investira v Eligmo, ker verjamem, da bomo skupaj pomembno prispevali k enostavnejši uporabi kriptovalut v vedno več državah po vsem svetu," je po poročanju Slovenske tiskovne agencje še dejal predsednik družbe Bitcoin.com Roger Ver.