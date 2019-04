Najbolj prizadeta provinca je Cabo Delgado na severu države. Po navedbah predstavnikov nacionalnega inštituta za obvladovanje naravnih nesreč je bilo v ujmi uničenih 450 hiš, skoraj 3.000 hiš in 50 električnih drogov pa je hudo poškodovanih. Ciklon naj bi prizadel okoli 170.000 ljudi.

Prizor iz Pembe, glavnega mesta province Cabo Delgado, ki jo je ciklon najbolj prizadel. Premikanje po mestu s čolnom. Foto: EPA

Celotna škoda še ni znana, saj je mnogo skupnosti še vedno odrezanih od sveta. Zaradi velike količine dežja je še vedno velika nevarnost poplav in plazov.

Marca ciklon Idai zahteval 600 življenj

Mozambik je že sredi marca opustošil ciklon Idai, ki je prizadel najmanj 1,8 milijona ljudi. Okoli 600 ljudi je umrlo, več sto tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Svetovna meteorološka organizacija je sporočila, da po dostopnih podatkih Mozambika še nikoli nista prizadeli dve tako močni nevihti v isti sezoni.

Združeni narodi so sporočili, da so že odobrili 13 milijonov ameriških dolarjev pomoči za hrano, vodo in popravilo infrastrukture.