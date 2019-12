Obtožnico je v imenu 14 kongovskih družin v nedeljo na okrožno sodišče v Washingtonu vložila ameriška neprofitna organizacija International Rights Advocates.

Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft in Dell Technologies so glede na obtožnico vedeli, da je bil kobalt za njihove proizvode pridobljen z otroškim prisilnim delom. Kljub temu niso drugače uredili svojih dobavnih verig in so uživali dobičke na račun izkoriščanja, poroča BBC.

Zgodovinska obtožnica tehnološko industrijo prvič v zgodovini sooča s pravnimi posledicami pridobivanja kobalta, ki ga kritiki povezujejo z nezakonitim rudarjem, kršenjem človekovih pravic in korupcijo.

Mineral kobalt tehnološka podjetja uporabljajo v proizvodnji litij-ionskih baterij za električne avtomobile, prenosnike in pametne telefone.

Smrti in hude poškodbe otrok pri težaškem delu v rudnikih

Vhod v rudnik kobalta v DR Kongo. Fotografija posneta leta 2004. Foto: AP

Družine tehnološke velikane bremenijo odgovornosti za smrti in hude poškodbe otrok delavcev, ki so bili zaradi hude revščine prisiljeni opustiti šolanje in delati v rudnikih britanskega podjetja Glencore, na katerega so v preteklosti že letele kritike izkoriščanja otroškega dela. Otroci so v majhnih prostorih temnih rudnikov brez ustreznega orodja delali šest dni v tednu za plačilo 1,5 dolarja na dan.

Šest izmed 14 otrok je umrlo v zrušenju predora v rudniku kobalta, preostalih osem je pri kopanju rude in prenašanju težkega tovora v podzemnih predorih dobilo hude poškodbe, kot so zlomi okončin in hrbtenice, zaradi česar mnogi več ne bodo mogli hoditi. Družine za smrti in poškodbe otrok, najmlajši med njimi je star le šest let, niso prejele nobene odškodnine.

"Gre za dokument z največjo asimetrijo pri razporeditvi dohodkov med vrhom dobavne verige in dnom," je za Reuters obtožnico komentiral raziskovalec modernega suženjstva Siddhart Kara in poudaril, da gre za najhujši primer suženjstva in izkoriščanja otrok, kar ga je videl v 20 letih dela na tem področju. Mednarodna delavska organizacija predvideva, da je v novodobnem suženjstvu ujetih več kot 40 milijonov ljudi po svetu.

Glencore in Dell zanikata obtožbe

"Glencore se zaveda navedb v ameriški obtožnici, vloženi 15. decembra 2019. Proizvodnja kobalta v DR Kongo je stranski produkt naše industrijske proizvodnje bakra. Glencore v DR Kongo ne kupuje ali predeluje nobene umetno izkopane rude ter ne tolerira nobene oblike otroškega, prisilnega ali obveznega dela," je po vložitvi obtožnice sporočil tiskovni predstavnik lastnika rudnikov v DR Kongo.

Dell Companies je na vprašanje Reutersa odgovoril, da "niso nikoli zavestno financirali operacij", ki izkoriščajo otroško delo. Sprožili naj bi preiskavo obtožb. Preostala podjetja za zdaj molčijo.

Povpraševanje po kobaltu bo le še naraščalo

60 odstotkov svetovne proizvodnje kobalta je pridobljenih v DR Kongo. Glede na predvidevanja Evropske komisije bo v naslednjem desetletju povpraševanje po tem mineralu vsako leto naraslo za od sedem do trinajst odstotkov.