Islamisti so v Baledogluju najprej z avtomobilom bombo skušali prebiti vrata v oporišče, nato pa je prišlo še do strelskega obračuna med mudžahidi (sveti bojevniki), kot se imenujejo sami, in vojaki v bazi, kjer posebne enote ameriške vojske urijo somalijske komandose. Vojaki v oporišču so odbili napad islamistov, poroča Reuters.

Somalijo (fotografija je arhivska) že vse od leta 1991, ko je izbruhnila državljanska vojna, pretresa nasilje, ki mu ni videti konca. Foto: Reuters

Al Šabab prevzel odgovornost za napad

Odgovornost za napad je že prevzela skrajna islamistična skupina Al Šabab, ki je povezana z Al Kaido. Al Šabab si prizadeva z oblasti vreči šibko somalsko vlado, ki ima podporo ZDA.

V drugem napadu pa je bil italijanski vojaški konvoj v Mogadišu tarča bombnega napada. O morebitnih žrtvah obeh napadov še ne poročajo.