ICJ je razsodil, da mora Združeno kraljestvo prepustiti nadzor nad otočjem Chagos, česar London ne želi storiti. Foto: EPA

Resolucija, ki jo je sprejela velika večina članic ZN-a, je dala Združenemu kraljestvu šest mesecev časa, da prizna Mavricijevo suverenost nad otočjem, ta rok pa se je iztekel v petek, poroča Al Džazira.

A v Londonu vztrajajo, da imajo oni suverenost nad otočjem, ki ga imenujejo Britansko ozemlje v indijskem oceanu. Otočje Chagos je pod britanskim nadzorom že od leta 1814, sporoča London, ki dodaja, da Mavricij nikoli ni imel suverenosti nad otočjem.

Februarja je Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ), najvišji sodni organ ZN-a, sprejelo pravno mnenje, da je Združeno kraljestvo nezakonito otočje od Mavricija in da mora prepustiti nadzor nad njim.

Ko je Združeno kraljestvo zavrnilo odločitev sodišča, se je Mavricij obrnil na Generalno skupščino ZN-a.

Premier Mavricija Pravind Kumar Jugnauth je dejal, da Združeno kraljestvo s tem, ko ne želi predati nadzora nad otočjem, krši mednarodno pravo. "Združeno kraljestvo ne more trditi, da spoštuje vladavino prava in človekove pravice, dokler ohranja nezakonito kolonialno upravo," je dejal v četrtek.

Vodja birtanskih opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je medtem dejal, da bo končal britansko zasedbo otočja, če bo po decembrskih volitvah postal premier. Da je Združeno kraljestvo toliko otočanov prisilno izselilo, je označil za "sramotno".

Mavricij trdi, da je bilo otočje Chagos del njegovega ozemlja od vsaj 18. stoletja in da mu ga je Združeno kraljestvo nezakonito odvzelo leta 1965, tri leta, preden je Mavricij pridobil neodvisnost.

Britanci so v šestdesetih in sedemdesetih letih z otočja evakuirali okoli 2.000 ljudi, da bi naredili prostor za ogromno ameriško vojaško oporišče, ki je imelo ključno strateško vlogo v hladni vojni, kasneje pa so ga ZDA uporabile za izhodišče v bombardiranju Afganistana in Iraka.

Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 je ameriška obveščevalna agencija Cia oporišče uporablja kot center za zasliševanje ljudi, ki so jih označili za teroristične osumljence. Leta 2016 je London podaljšal dogovor z ZDA o najemu oporišča do leta 2036.

Mavricij je sicer napovedal, da bo ZDA dovolil delovanje v oporišču, tudi če bo prevzel nadzor nad otočjem.

Tudi Afriška unija (AU) je zahtevala, da Združeno kraljestvo konča svojo "kolonialno upravo" nad otočjem. AU je pozval k "popolni dekolonizaciji otočja Chagos".