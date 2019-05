Žalovanje na Danskem. Foto: EPA

24-letna Louisa Vesterager Jespersen iz Danske in 28-letna Maren Ueland iz Norveške sta decembra lani taborili v maroškem visokogorju Visoki Atlas. Sostanovalki v kampusu norveške univerze Bo sta se usposabljali za turistični vodnici. Njuni obglavljeni trupli so 17. decembra našli v šotoru na neobljudenem območju blizu maroškega najvišjega vrha Mount Toubkal.

Maroške oblasti so za umor obtožile tri pripadnike skrajne skupine Islamska država (IS), ki jim grozi smrtna kazen. 25-letni ulični prodajalec Abdesamad Edžud, domnevni vodja islamistične celice, je na sojenju priznal umor ene izmed dveh turistk in izrazil obžalovanje. Sočasno je izrazil privrženost IS-ju. Identitete žrtve niso razkrili.

Francoski mediji poročajo, da je Edžud v Maroku služil zaporno kazen, ker naj bi se poskusil pridružiti IS-ju v Siriji. Preden je postal imam, je po izpustitvi pred mošejami v Marakešu prodajal pomarančni sok. "Odločil sem se, da bom tam z napadi na tujce izvajal džihad," je dejal na sojenju.

Na Danskem obtožili delivce posnetka

Maroške oblasti so maja začele sojenje osumljencem za umor. Foto: EPA

Podporniki IS-ja so po umoru na družbenih omrežjih večkrat delili domnevni posnetek obglavljanja. Norveška policija je sporočila, da je posnetek obglavljanja skoraj zagotovo avtentičen. Na Danskem so zaradi deljenja posnetka vložili obtožnice proti 14 ljudem. V videoposnetku po poročanju BBC-ja eden izmed skrajnežev žrtvi imenuje sovražnici Alaha in umora označi za maščevanje za smrti džihadistov v Siriji.

V povezavi z umorom so obtožili 24 domnevnih islamskih skrajnežev. Razen špansko-švicarskega državljana, ki se je spreobrnil v islam, so vsi iz revnih predelov v bližini prestolnice Marakeš. Trem skrajnežem, obtoženim umora, grozi smrtna kazen. Preostali so obtoženi različnih dejanj terorizma. V Maroku od leta 1993 velja moratorij za smrtno kazen, a jo v državi kljub temu občasno izvajajo.