Odgovornost za napad je prevzela Islamska država, vendar tega ni dokazala. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Gre za enega najsmrtonosnejših napadov na malijske oborožene sile. Minister Sangare je dejal, da je položaj "pod nadzorom", zdaj pa poteka iskanje in identifikacija trupel.

Napad je preživelo 10 ljudi, ki pa so bili "precej" poškodovani, je dejal Sangare, ki več podrobnosti ni podal.

Odgovornost za napad je prevzela skupina Islamska država, pri čemer za to ni ponudila dokazov.

Poročevalec Al Džazire Mohamed Vall pravi, da so bili v napad vključeni vsaj trije samomorilski napadalci, ki so se razstrelili znotraj postojanke. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo.

Malijska vlada je obsodila "teroristični napad", ni pa navedla natančnega števila ubitih in ranjenih. Kot je še sporočila, so na območje poslali okrepitve, ki naj bi izsledile napadalce.

Napad se je zgodil mesec dni po dveh napadih, v katerih je bilo blizu meje z Burkina Fasom ubitih 40 vojakov. Več virov je za francosko tiskovno agencijo AFP sicer dejalo, da naj bi bilo žrtev še več.

Napadi so velik udarec za t. i. G5 sahelsko silo, močno opevano iniciativo, v okviru katere je pet držav vzpostavilo protiteroristične enote, ki štejejo skupaj 5.000 vojakov.

Vojska težko nadzira obsežno puščavo

Nadzor nad severom Malija so leta 2012 prevzeli borci, povezani z Al Kaido, potem ko vojski ni uspelo zatreti upora na tem območju. Vojaška operacija pod vodstvom Francije je leto pozneje upornike potisnila nazaj. Nato so se oborožene skupine spet zbrale in razširile območje, na katerih so izvajale napade.

Kot poroča Al Džazira, te skupine dobivajo zagon in se bolje organizirajo, zato je mirovnim enotam in predvsem malijski vojski težje nadzirati ta del države.

Nasilje je prestopilo meje in se razširilo v Burkina Faso in Niger, kjer so uporniki izkoristili že obstoječe napetosti. V teh državah je bilo ubitih na stotine ljudi.

Vojski delovanje otežuje tudi geografija pokrajine. Gre namreč za puščavo, v kateri ni pravih meja med državami. Težko je nadzirati tisoče kvadratnih kilometrov puščave.