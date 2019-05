V Burkina Fasu se napadi v zadnjih letih krepijo. Foto: EPA

Jutranji napad se je zgodil v mestu Dablo na severu te afriške države, poroča AFP.

"Okoli 9. ure zjutraj, med mašo, so oboroženi posamezniki vdrli v katoliško cerkev ... Začeli so streljati, medtem ko je občestvo skušalo zbežati," je povedal župan Dabla Ousmane Zongo.

Napadalci so nato cerkev zažgali, zažgali pa so tudi nekaj trgovin in manjši gostinski lokal, nato pa so se odpravili v zdravstveni dom, ki so ga izropali, ter zažgali avtomobil glavne medicinske sestre.

Po navedbah varnostnih virov je napad izvedlo med 20 in 30 napadalcev.

To je že tretji napad na cerkve v Burkina Fasu v petih tednih. Konec aprila so oboroženi storilci v napadu na protestantsko cerkev v Silgadjiju ubili štiri vernike in duhovnika.

Krepijo se napadi

V Burkina Fasu se vse bolj krepijo napadi džihadističnih skupin, vključno s podružnico Islamske države.

Napadi so se začeli leta 2015 na severu, preden so si za tarčo vzeli prestolnico Ouagadougou in ostale regije, predvsem na vzhodu.

V zadnjih štirih letih je bilo v napadih ubitih več kot 350 ljudi, najhujši napad pa se je zgodil leta 2016, ko so skrajneži v dveh hotelih in kavarni ubili 30 ljudi 18 različnih narodnosti.

Džihadistične skupine redno napadajo tako muslimanske kot krščanske klerike, večinoma na severu.