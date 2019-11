Ntaganda, znan pod vzdevkom Terminator, je dobil doslej najdaljšo izrečeno kazen na Mednarodnem kazenskem sodišču. Foto: Reuters

Obsodili so ga za 18 zločinov, med njimi umor, posilstvo, spolno suženjstvo in uporabo otrok vojakov. Izrečena sodba je najdaljša, kar jo je doslej izreklo mednarodno kazensko sodišče (ICC).

Ntaganda je skupno četrti človek, ki mu je leta 2002 ustanovljeno sodišče izreklo obsodbo, poroča BBC.

V Ruandi rojeni 46-letnik je bil vpleten v vrsto oboroženih spopadov tako v Ruandi kot v Kongu. Kot najstnik je po napadih na Tutsije (sam je Tutsi) pobegnil v Kongo, in s 17 leti postal borec, enkrat na strani upornikov v Ruandi, drugič v Kongu. Med drugim je bil vodja enot, ki so leta 2008 izvedle masaker v Kiwanjiju, v katerem je umrlo 150 ljudi. Leta 2009 se je vključil v kongorško vojsko in postal general, štiri leta kasneje pa vojsko zapustil, kar je privedlo do novih uporov. Bil je ustanovni član uporniške skopine M23.

Predal se je 2013

Leta 2013 se je predal na ameriškem veleposlaništvu v Ruandi. Poznavalci so takrat dejali, da se je za predajo odločil, potem ko je izgubil vpliv v svoji uporniški skupini M23, znotraj katere je prišlo do razkola. Istega leta so kongoške vladne sile porazile M23.

Julija letos ga je ICC spoznal za krivega vojnih zločinov in zločinov zoper človeštvo, ki so bili izvedeni v kongoški u minerali bogati pokrajini Ituri v letih 2002 in 2003. Kot je dejal sodnik Robert Fremr v sodbi, je bil Ntaganda ključni voditelj, ki je izrekal navodila za ubijanje civilistov. V nasilju različnih uporniških skupin v regiji je po letu 1999 umrlo več kot 60.000 ljudi, BBC navaja podatke organizacij za človekove pravice. Med drugim so po njegovem ukazu njegovi borci kruto pobili 49 ljudi na bananinem polju.

Zločini so se zgodili v času, ko je bil Ntaganda namestnik vodje generalštaba Thomasa Lubange. Slednji je bil leta 2012 kot prvi obsojen na ICC-ju, sodišče ga je obsodilo na 14 let zapora.

Vse osebe, ki jih je doslej mednarodno kazensko sodišče obsodilo, so iz Afrike. Petega obtoženca, Jean-Pierra Bembo, ki ga je sodišče najprej obsodilo, so lani po pritožbi oprostili.