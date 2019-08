Mnogi prebivalci nujno potrebujejo pomoč iz tujine. Foto: Reuters

Svetovni program za hrano (WFP) je mednarodno skupnost pozval, naj zbere 300 milijonov evrov za prebivalce Zimbabveja, ki so jih prizadeli suša, ciklon in gospodarska kriza. "Kriza je izjemno velika, 2,5 milijona ljudi je tik pred tem, da bodo začeli stradati," je opozoril vodja WFP-ja David Beasley.

Državo je prizadela huda suša, zato so cene hrane v državi poskočile, zaradi nizke vodne gladine rek pa je okrnjeno tudi delovanje največje hidroelektrarne v državi v Karibi, zato po vsej državi prihaja do izpadov električne energije, poroča BBC. Poleg tega je v začetku leta mnoga območja prizadel ciklon Idai, ki je pustošil tudi po Malaviju in Mozambiku. Neurje je prizadelo 570.000 Zimbabvejcev, na desettisoče jih je ostalo brez strehe nad glavo.

V torek je predsednik države Emmerson Mnangagwa, ki je novembra leta 2017 nasledil dolgoletnega predsednika Roberta Mugabeja, sušo razglasil za državno katastrofo.