Volitve, na katerih kandidira 26 predsedniških kandidatov, so razpisali dva meseca pred načrtovanim datumom novembra. Prvi demokratično izvoljeni predsednik Bejija Caida Essebsija je umrl junija v 92 letu starosti, pet mesecev pred iztekom mandata. Oktobra bodo v državi sicer tudi parlamentarne volitve.

Na dan volitev pa je umrla tudi soproga Essebsija Bejia Caida Essebsija, v 83 letu starosti je umrla v vojaški bolnišnici v Tunisu, kamor so jo prepeljali v soboto.

Med predsedniškimi kandidati so med vidnejšimi premier Youssef Chahed, visok član islamističnega gibanja Ennahda Abdelfattah Morou, obrambni minister Abdelkarim Zbidi ter podjetnik in medijski mogotec Nabil Karoui, ki pa so ga tako rekoč tik pred volitvami aretirali na podlagi obtožb o pranju denarja in utaji davkov.

Visoka brezposelnost in gospodarska negotovost

Bejija Caida Essebsi, ki je predsedniški položaj zasedel po prvih demokratičnih volitvah, je veljal za gonilno silo stabilizacije v državi, ki jo pestijo socialni nemiri in gospodarsko ohlajanje ob 15,3-odstotni brezposelnosti in sedemodstotni inflaciji ter pritiskih mednarodnih posojilodajalcev, poleg tega pa še napadi džihadistov.

Za volitve je registriranih okoli 7,2 milijona volilnih upravičencev, a večina volivcev je apatičnih, le tretjina jih glede na raziskave zaupa vladi. Nezaupanje se je v zadnjih letih pokazalo tudi v nizu protestov in stavk, na katerih so delavci iz različnih sektorjev terjali boljše plače in delovne razmere.

V Tuniziji se je 17. decembra 2010 v znamenje protesta in obupa nad razmerami zažgal mlad poulični prodajalec, kar je sprožilo vstajo v državi, ki se je naslednje leto razširila v arabsko pomlad.