Premier Ahmed je sporočil, da je vlada sposobna nadvladati skupino, ki je poskušala izvesti udar. Foto: Reuters

Guardian navaja etiopske medije, ki poročajo, da sta bila Mekonnen in svetovalec napadena in ubita v njunih pisarnah v soboto. Amhara je ena od devetih avtonomnih pokrajin v Etiopiji.

Medtem je potrjeno, da je bil v glavnem mestu Adis Abeba ubit poveljnik etiopske vojske, general Seare Mekonnen, ki je po besedah premierja Abiya Ahmeda skušal preprečiti udar proti oblastem v Amhari na severu Etiopije. Ahmed je dejal, da so ga ubili "plačanci".

"Poskus udara v regionalni državi Amhara je neustaven, njegov namen pa je spodkopati težko dosežen mir na območju," so sporočili iz premierjevega urada. "Ta nezakoniti poskus bi morali obsoditi vsi v Etiopiji in zvezna vlada je spopsobna nadvladati to oboroženo skupino."

Tamkajšnji novinar v glavnem mestu Amhare Bahir Daru je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da se je streljanje začelo kmalu po sončnem zahodu in je trajalo več ur. Do poskusa udara je prišlo leto dni po eksploziji bombe na shodu, na katerem je zbrane nagovoril Ahmed. Takrat sta umrla dva človeka.

Ahmed je prišel na oblast aprila 2018 po dveh letih protivladnih protestov, po prevzemu položaja pa je skušal končati vladavino s trdo roko svojih predhodnikov. Začel je izvajati gospodarske reforme, oporečnikom je dopustil vrnitev v državo, izpustil je politične zapornike, začel je kaznovati kršenje človekovih pravic in dal aretirati več deset vojaških in obveščevalnih uslužbencev. Sklenil je tudi mir s sosednjo Eritrejo.

Ob tem pa se spoprijema s stopnjevanjem nasilja med etničnimi skupinami v državi z več kot 100 milijoni prebivalcev. Zaradi tega nasilja je razseljenih skoraj tri milijone ljudi.