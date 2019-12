Turisti, ki so v tem času obiskali znamenite slapove, so razočarani. A suša ogroža milijone prebivalcev na jugu Afrike. Foto: Reuters

Desetletja so Viktorijini slapovi, kjer reka Zambezi pade 100 metrov globoko, privabljali milijone turistov v Zimbabve in Zambijo, najhujša suša v zadnjih 100 letih pa je slapove skoraj popolnoma presušila.

V času sušne sezone so slapovi običajno manjši, a tako majhnih, kot so letos, jih še niso videli. "Takšne jih vidimo prvič," je dejal Dominic Nyambe, prodajalec spominkov v Livingstonu na zambijski strani meje. Kot je dejal, jih to močno prizadene, saj prihaja manj turistov. Ljudje na spletu namreč vidijo, kakšno je stanje.

Podatki uprave reke Zambezi kažejo, da je njen pretok najnižji po letu 1995 in močno pod dolgoletnim povprečjem. Zambijski predsednik Edgar Lungu je stanje označil za "močan opomin na to, kaj podnebne spremembe počnejo našemu okolju", piše Guardian.

A znanstveniki so previdni glede kategoričnega obtoževanja podnebnih sprememb. Vedno namreč obstajajo sezonske razlike v višini gladine reke.

Hidrolog in strokovnjak za reko Zambezi Harald Kling je dejal, da se podnebna znanost ukvarja z desetletji, ne določenimi leti, zato je po njegovih besedah "včasih težko reči, da so zdaj razlog podnebne spremembe, saj so se suše vedno dogajale".

"Če bi postajale pogostejše, potem bi lahko začel govoriti, da so razlog podnebne spremembe," je dodal. Dejal je, da so klimatske projekcije predvidele pogostejša sušna leta na tem območju, a da je kljub temu presenetljiva pogostost suš. Prejšnja je bila le pred tremi leti.

Jug Afrike je že zdaj med območji, ki najbolj trpijo posledice izpustov toplogrednih plinov. 45 milijonov ljudi potrebuje pomoč v hrani zaradi propada pridelkov.