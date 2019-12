Ženske v času menstruacije družba izloči. Foto: Reuters

Ta običaj je kljub prepovedi še vedno razširjen v odročnih in revnejših predelih države, piše Guardian. Po zadnjem primeru pa je policija zaradi običaja prvič nekoga aretirala.

Parwati Budha Rawat so našli mrtvo v ponedeljek zjutraj v koči, oddaljeni 100 metrov od doma. Koča ni imela oken, žrtev pa se je grela z ognjem. Na tem območju padejo decembra temperature tudi pod deset stopinj Celzija.

Policija, ki je v povezavi s smrtjo aretirala njenega svaka, preiskuje, ali je bila Parwati Budha Rawat prisiljena v spanje v koči. Njen mož, s katerim se je poročila pred letom in pol, naj bi delal v Indiji.

Država je običaj preganjanja žensk z menstruacijo od doma prepovedala leta 2005. Za kršitev je zagrožena kazen tri mesece zapora in plačilo 3.000 nepalskih rupijev (25 evrov). Zagovorniki prepovedi opozarjajo, da se zakona ne upošteva.

Januarja so tako umrli mati in dva sinova v pokrajini Sudurpaschim, nekaj tednov pozneje pa je zaradi zastrupitve z dimom v takšni koči umrla 21-letnica.

V zadnjem desetletju je v pokrajini Sudurpashchim umrlo 14 deklet, ženska in dva fanta.

Običaj nalaga, da so ženske z menstruacijo nečiste in morajo biti ločene od drugih. Tako jim je prepovedano vstopiti v dom ali kuhinjo, ne smejo se dotikati drugih ljudi, živine, sadja ali rastlin. Omejen naj bi jim bil tudi dostop do vodnjakov.

Nasprotniki običaja so pred kratkim začeli rušiti "koče za menstruacijo", da bi tako končali njegovo spoštovanje, a ženske z menstruacijo so namesto tega začele bivati v improviziranih šotorih.

Aktivistka za ženske pravice Pashupati Kunwar je dejala, da je pritisk družbe kljub sodbi vrhovnega sodišča preprosto prevelik, da bi običaj zavrnili.