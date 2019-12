Po napovedi vremenoslovcev se ta vročinski rekord ne bo obdržal dolgo, saj pričakujejo stopnjevanje vročinskega vala, ki bo še okrepil gozdne požare. Foto: Reuters

Torkove povprečne temperature po Avstraliji so presegle najvišjo povprečno temperaturo po državi iz leta 2013, ko se je živo srebro dvignilo na 40,3 stopinje Celzija, poroča Guardian. Do zdaj so sicer najvišjo dnevno temperaturo namerili leta 1960 v mestu Oodnadatta v Novem Južnem Walesu, in sicer 50,7 stopinje Celzija.

Vremenoslovci napovedujejo konec tedna v Sydneyju več kot 46 stopinj Celzija, na vzhodni obali pa pričakujejo močan veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, kar bi lahko še dodatno razširilo požare, med njimi tudi t. i. velepožare, ki so do zdaj pogoltnili več kot 768 hiš, v njih pa je umrlo šest ljudi.

V ognjenih zubljih, ki so se razširili na tri milijone hektarjev površine, je zgorelo tudi veliko divjih živali. Okoljevarstveniki se zato bojijo, da bi lahko koale, ki jim že tako grozi izumrtje, svojo temno usodo doživele kmalu.

Izredne razmere za javno zdravje

Od intenzivnega gašenja požara pa so izmučeni tudi gasilci, ki rešujejo domove in zgradbe. Predvsem na vzhodni obali države jim je do zdaj uspelo rešiti skoraj 65.000 domov. Foto: Reuters

Dim obdaja tudi največjo avstralsko metropolo Sydney, kjer onesnažen zrak že resno ogroža zdravje tamkajšnjih prebivalcev, zaradi česar so zdravniki razglasili izredne razmere za javno zdravje.

"Temperatura se bo danes samo še višala," je opozorila vremenoslovska Diana Eadie. Po podatkih avstralske agencije za meteorologijo bodo temperature med osmimi in 16 stopinjami nad povprečjem.

Napovedani protivladni protesti

Rekordne temperature so ta teden že izmerili v zvezni državi Zahodni Avstraliji, kjer se gasilci spopadajo s številnimi požari. Vročinski val je še en opozorilni alarm glede globalnega segrevanja v Avstraliji, kjer so se letošnji gozdni požari zaradi zgodnjega poletja pojavili prej.

Zaradi požarov, ki so po mnenju znanstvenikov zaradi podnebnih sprememb zgodnejši in obsežnejši, so pripravili tudi protivladne proteste, na katerih pozivajo k ukrepanju proti globalnemu segrevanju. Avstralski premier Scott Morrison je prejšnji teden le priznal, da so podnebne spremembe eden od dejavnikov za požare. Kljub temu pa ni napovedal nadaljnjih ukrepov, ki bi izboljšali razmere.