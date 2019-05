Sultan je v javnosti nastopil prvič po sprejetju šeriatskega kazenskega zakonika, ki izhaja iz stroge interpretacije islama. Po novem zakoniku bi bili prekrški, kot so posilstvo, prešuštvo, homoseksualnost, rop ali žalitev preroka Mohameda kaznovani s kamenjanjem do smrti, kraja pa, denimo, z amputacijo roke, poroča BBC.

Brunejski sultan Hasan Bolkiah (levo) je tudi zaradi pritiskov mednarodne skupnosti stopil korak nazaj in razglasil moratorij na izvrševanje smrtne kazni po šeriatskem pravu. Foto: Reuters

Moratorij na izvajanje smrtne kazni

A sultan je v nedeljskem nagovoru stopil korak nazaj in povedal, da bodo moratorij na smrtno kazen, ki že velja za splošni kazenski zakonik, razširili tudi na šeriatski zakonik, ki je od leta 2014 naprej tvoril dualni pravni sistem. Smrtna kazen z obešanjem je bila sicer v okviru splošnega kazenskega zakonika, ki velja poleg šeriatskega zakonika, predvidena za določene zločine, kot sta umor in trgovina z drogami. A v Bruneju smrtne kazni niso izvršili že od leta 1957.

HRW: Šeriatski zakonik v celoti krši človekove pravice. Treba ga je odpraviti.

A zagovorniki človekovih pravic z moratorijem na smrtno kazen niso zadovoljni. Po besedah Phila Robertsona iz organizacije Human Rights Watch "celoten šeriatski zakonik krši človekove pravice in ga je treba odpraviti". "To ne spremeni ničesar," pa je povedal ustanovitelj organizacije za človekove pravice The Brunei Project Matthew Woolfe. "Ta napoved ne naslavlja številnih drugih skrbi glede človekovih pravic pri šeriatskem pravu," je poudaril.

Odločitev sultana za uvedbo šeriatskega kazenskega zakonika je že aprila sprožila ogorčenje in zgražanje v svetu. Zvezdnika George Clooney in Elton John sta tako pozvala k bojkotu hotelov, ki so v lasti brunejskega sultana.