"Cenzurirane" naslovnice današnjih izdaj avstralskih časopisov. Foto: Reuters

Avstralske medijske hiše, predvsem največji The News Corp Australia in Nine, med seboj ne skrivajo tekmovalnosti za prevlado na medijskem trgu, tokrat pa so pokazale redko enotnost, piše BBC. Na naslovnicah je bilo le s flomastrom prekrito besedilo, ob njem pa v zgornjem desnem kotu pečat z napisom "Tajnost".

Novinarji in uredniki so s to potezo želeli opozoriti na zakonodajo, za katero so prepričani, da zatira in duši njihovo poročanje, uničuje raziskovalno novinarstvo in v državi ustvarja "kulturo varovanja tajnosti". Kampanjo Tvoja pravica vedeti (Your Right to Know) so podprle tudi nekatere televizijske in radijske postaje ter spletni mediji. Mediji namreč zahtevajo, da ostrejša zakonodaja proti vohunjenju, sprejeta lani, ne bi veljala pri medijskem objavljanju občutljivih informacij.

Poleg tega je policija junija izvedla dve raciji na sedežih hiš Australian Broadcasting Corporation (ABC) in News Corp Australia. Novinarji trdijo, da sta bili raciji povezani z objavami člankov, ki so temeljili na razkritjih žvižgačev. Oblasti so po preučitvi zbranih dokazov dejale, da trem novinarjem verjetno grozi sodni postopek.

Vlada se je na kampanjo odzvala z besedami, da podpira svobodo medijev, a "da nihče ni nad zakonom". Premier Scott Morrison je dodal: "To velja tako zame kot za novinarje in vse druge."