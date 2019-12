Iskanje Avstralke in Novozelandca ni obrodilo sadov. Foto: Reuters

Ko je ognjenik izbruhnil, je bilo na novozelandskem Belem otoku 47 pohodnikov in vodičev. Med njimi so bili državljani Avstralije, ZDA, Velike Britanije, Kitajske, Nemčije, Malezije in Nove Zelandije.

Po zadnjih podatkih je umrlo 19 ljudi, potem ko je v ponedeljek v bolnišnici eden od ranjenih podlegel poškodbam. 25 poškodovanih je še v bolnišnicah, mnogi med njimi so v kritičnem stanju.

Oblasti so doslej našle posmrtne ostanke 17 žrtev, znana je tudi identiteta vseh, medtem ko dveh niso našli. Šlo naj bi za 17-letno avstralsko turistko in 40-letnega Novozelandca, krajevnega turističnega vodiča, ki ju kljub obsežni iskalni akciji v vodi in iz zraka niso našli, zato so iskanje opustili.

Policija domneva, da sta najverjetneje umrla v bližini potoka na otoku, a zaradi deževja, ki je sledilo izbruhu ognjenika, bi ju lahko odneslo z otoka, zato strokovnjaki domnevajo, da je njuni trupli odplavilo na odprto morje.