Reševalci so v peturni iskalni operaciji z otoka prepeljali šest trupel. Foto: Reuters

Ognjenik je izbruhnil v ponedeljek, ko je bilo na Belem otoku 47 obiskovalcev. Oblasti so uradno potrdile smrt osmih ljudi ‒ šest so jih prepeljali z otoka. Osem ljudi uradno velja za pogrešane, vendar tako policija kot državne oblasti menijo, da upanja zanje ni. Okoli 20 ljudi je v izbruhu utrpelo hude opekline po telesu in se zdravijo na intenzivni negi, več med njimi je še zmeraj v smrtni nevarnosti.

Operacija transporta posmrtnih ostankov se je začela takoj ob prvem jutranjem svitu, ko sta dva vojaška helikopterja z letališča v Whakataneju poletela na Beli otok. Osemčlanska ekipa posebne enote vojske je z otoka po petih urah prepeljala šest smrtnih žrtev, katerih lokacije so poznali.

Policija je sporočila, da operacije še ni konec, saj jim ni uspelo najti posmrtnih ostankov preostalih dveh uradno potrjenih žrtev. Visoki predstavnik policije Mike Bush je dejal, da zagotovo vedo, da je vsaj eno od trupel v vodi, zato ga tam iščejo potapljači.

Novozelandske oblasti so bile z iskanjem trupel na Belem otoku, znanem tudi po maorskem imenu Whakaari, prisiljene počakati zaradi nevarnosti novega izbruha. Kljub temu je možnost izbruha obstajala tudi danes, novozelandska spletna stran GeoNet je v četrtek navajala, da možnost za ponoven izbruh vulkana znaša med 50 in 60 odstotki.

Ardernova obljublja preiskavo

Premierka Jacinda Ardern je svojcem znova izrazila sožalje. Foto: Reuters

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je po navedbah Guardiana znova izrazila sožalje svojcem pokojnih. Ob tem je znova poudarila, da morajo odgovoriti na vprašanje, kako je mogoče, da so turistične agencije kljub opozorilom pred možnostjo izbruha ognjenika izvajale turistične oglede Belega otoka.

"Ognjenik obiskujemo že 30 let, vendar se zdaj postavljajo nekatera vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Agencija WorkSafe bo prevzela odgovornost. Zaradi velike izgube življenj potrebujemo preiskavo, ki nam bo omogočila odgovor," je dejala Ardernova in se zahvalila reševalcem, ki so z otoka prenesli posmrtne ostanke.

Že tri tedne pred izbruhom so pristojne službe grožnjo izbruha ognjenika na tem otoku v zasebni lasti s stopnje zmerno dvignili na stopnjo povečano.