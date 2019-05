Hekerji so lani po celem svetu ukradli za okoli 850 milijonov evrov kriptovalut, kar je trikrat več kot leta 2017. Foto: EPA

Hekerji so uporabili različne tehnike, kot so ribarjenje in virusi, ter izvedli krajo v eni transakciji, je pojasnil ustanovitelj Binancea Čangpeng Džao. Ukradli so 7.000 bitcoinov. Transakcija je bila strukturirana tako, da je prestala obstoječi varnostni pregled, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Hekerji so bili potrpežljivi. Čakali so in izvedli dobro organizirano akcijo prek več navidezno nepovezanih računov v najprimernejšem trenutku," je dejal Čangpeng.

V napadu so bile po dosedanjih informacijah ustanovitelja ogrožene le vroče denarnice. To so denarnice za kriptovalute, ki so priključene na medmrežje oziroma so na spletu. Ker preiskava napada še vedno poteka, so pri borzi začasno onemogočili depozite in dvige.