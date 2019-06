Zaradi krutega primera je v državi potekalo več protestov. Foto: AP

Primer je v državi dvignil veliko prahu in sprožil ogorčenje, potem ko je več članov vladajoče stranke nasprotovalo sodnemu postopku proti obtoženim moškim. Deklico, ki je bila članica nomadske muslimanske skupnosti, ki živi v gozdovih Kašmirja, je skupina osmih moških januarja leta 2018 omamila in odpeljala v neki tempelj, kjer so jo en teden spolno zlorabljali, nato pa zadušili in kamenjali.

V obtožnici je pisalo, da so moški s tem grozodejstvom želeli celotno skupnost pregnati z območja, na katerem živi. Med obtoženo osmerico so bili tudi hindujski duhovnik in policisti, kar je pripeljalo tudi do sporov med Hindujci in muslimani. Šest moških so obsodili, enega oprostili, enemu mladoletniku pa bodo sodili ločeno.

"Zmagala je pravica, deklici in njeni družini je zadoščeno," je dejal tožilec M Farooqi. Tožilstvo je sicer za tri obtožene predlagalo smrtno kazen, za tri pa nižje zaporne kazni. Kakšno kazen bodo dobili, bo znano pozneje.

Za posilstvo mlajših od 12 let uvedli smrtno kazen

Prav zaradi tega primera je Indija aprila lani sprejela dopolnilo zakona o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami, s katerim je uvedla smrtno kazen za posilstvo otroka, mlajšega od 12 let. Najvišja predpisana kazen za takšno dejanje je bila do takrat dosmrtni zapor.

Indijo že dolgo pretresa nasilje nad ženskami in otroki. Število posilstev je med letoma 2012 in 2016 celo naraslo za 60 odstotkov ‒ obravnavali so 40.000 primerov, še več primerov pa zlorabljeni sploh ne prijavijo.