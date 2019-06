Indijcem zmanjkuje pitne vode, in to hitro

Indijska vlada oblikovala ministrstvo za vodo

New Delhi - MMC RTV SLO

Višanje števila prebivalstva, višanje zahtev po namakalnih sistemih, potrebe po pitni vodi in upad monsunskega deževja imajo očitne posledice. Foto: Reuters

Do leta 2020 bo v najmanj 21 mestih v Indiji, med drugim v prestolnici New Delhi, v Bengaluruju in Čenaju, zmanjkalo podtalne vode, kar bo prizadelo 100 milijonov ljudi.