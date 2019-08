Poostrena varnost v zvezni državi Kašmir in Džamu. V spopadih proti indijskem oblastem je v tej edini zvezni državi z večinsko muslimanskim prebivalstvom v 30 letih umrlo več deset tisoč ljudi. Foto: Reuters

Člen 370, ki zvezni državi s polnim imenom Kašmir in Džamu daje visoko stopnjo avtonomije, je občutljiv, kajti predstavlja osnovo, na kateri se je Kašmir leta 1947 priključil Indiji. A celotna pokrajina je že desetletja kamen spotike med Indijo in Pakistanom, ki trdi, da gre za njegovo ozemlje, čeprav ga nadzoruje le delno.

Minister Mit Šah je napoved o spremembi ustave napovedal kljub ostremu nasprotovanju opozicije. "Ustava bo veljala tudi v Kašmirju in Džamuju," je dejal Šah in pojasnil, da se s tem končuje delna avtonomija omenjene zvezne države. Po njegovih besedah bo zakon začel veljati takoj, ko ga bo podpisal predsednik. To pomeni, da o njem ne bodo glasovali v nobenem izmed domov v parlamentu, razprava pa naj bi potekala.

Člen 370 namreč omogoča zvezni državi Džamu in Kašmir, ki leži ob vznožju Himalaje, lastno ustavo, svojo zastavo in neodvisnost glede vseh zadev, z izjemo zunanjih in obrambnih zadev ter komunikacij.

Sprememba ustave bo tudi omogočila nakupe premičnin in nepremičnin v Kašmirju prebivalcem drugih indijskih zveznih držav, kar je bilo doslej prepovedano. Doslej je tudi veljalo, da so imeli prebivalci Kašmirja zagotovljena delovna mesta v javni upravi in mesta na kolidžih, kar je bil del prizadevanj kašmirskih oblasti, da ohranjajo svojo kulturo.

Indijska vlada z vladajočo stranko premierja Narendre Modija si je že dalj časa prizadevala za konec posebnega ustavnega položaja Kašmirja, kot glavni razlog pa so navajali, da onemogoča in zavira integracijo Kašmirja s preostalo Indijo.

Indijski notranji minister Amit Šah ob predstavitvi ustavnih sprememb. Foto: Reuters

Kašmirski voditelji obsojajo potezo

Potezo indijske vlade je nekdanji voditelj Kašmirja Mehbuba Mufti označil za okupatorsko dejanje. Odločitev vlade je sledila le nekaj ur zatem, ko so za dva nekdanja voditelja Kašmirja, med njimi Muftija, odredili hišni pripor. Od lani je Kašmir pod neposredno vladavino indijske zvezne vlade, potem ko se je Modijeva stranka umaknila iz koalicije z regionalno stranko, ki je bila prej na čelu te zvezne države.

V Kašmirju so prepovedali javna zborovanja, omejeno je tudi delovanje mobilnih omrežij in spleta, še poroča BBC. V zadnjih dneh so več tisoč turistom in romarjem na poti do enega od svetišč svetovali, naj takoj zapustijo državo. Vlada je ob tem vanjo poslala več deset tisoč vojakov.