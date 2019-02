Zarif je izkušeni diplomat. Foto: MMC RTV SLO

Iz predsednikovega urada so sporočili, da je Zarif pogumno opravljal svoje delo in bo to počel še naprej. "Zarif ne bo sam in vsi ga bomo podpirali," so dodali v sporočilu, objavljenem na Instagramu.

59-letni izkušeni diplomat, ki je bil zunanji minister od avgusta 2013, je v ponedeljek pozno zvečer na Instagramu presenetljivo sporočil, da odstopa s položaja.

Poznavalci razmer so bili presenečeni nad časom objave odločitve, nekaj pred polnočjo, zato so predvideli, da Rohani odstopa ne bo sprejel.

Je razlog jedrski dogovor?

Na družbenih omrežjih se je razvila burna razprava o razlogih za njegov odstop. Nekateri so trdili, da ima dovolj neprestanih kritik iz vrst konservativcev na račun jedrskega dogovora iz leta 2015 in vladne politike odpiranja zbliževanja z Zahodom.

Drugi so menili, da je bil Zarif jezen, ker je bil izključen iz pogovorov s sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom, ki je bil v ponedeljek na obisku v Teheranu.

Vsi so se strinjali, da njegov odstop pomeni hiter konec jedrskega dogovora z velikimi silami, s katerim je Iran omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo gospodarskih sankcij. Hud udarec je sporazum doživel že lani, ko so se iz njega umaknile ZDA.