Foto: Reuters

Abejeva pobuda sicer je obrodila nekaj sadov, a glede na to, da se japonsko prebivalstvo naglo stara, narod pa slovi po svoji ljubezni do kopičenja gotovine, je pot počasna.

Spremembam se upirajo predvsem upokojenci, zaradi česar Japonska precej počasneje usvaja plačila z mobilnimi aplikacijami in elektronskim denarjem kot druge države v regiji.

Tokio si želi do leta 2025 podvojiti delež brezgotovinskih plačil na 40 odstotkov, nato pa na 80 odstotkov, da bi tako spodbudili delovno produktivnost. Za primerjavo: v Južni Koreji je že 96 odstotkov transakcij brezgotovinskih, na Kitajskem pa 66 odstotkov.

Vlada skuša s številnimi pobudami prepričati kupce, naj namesto gotovine uporabljajo elektronski način plačevanja, tudi z dodatnimi točkami in vračili dela kupnine. Odzvala so se tudi velika tehnološka podjetja, ki z agresivnimi kampanjami promovirajo svoje sisteme e-plačevanja, pri čemer imajo nekatera več uspehov kot druga.

Foto: Reuters

Kar nekaj uspehov imajo s spodbujanjem k e-plačevanju tudi japonske železnice East Japan Railway.

Neposredni stroški, ki spremljajo gotovinske transakcije, znašajo okoli 73,6 milijarde dolarjev letno, ocenjuje finančna skupina Mizuho, ki meni, da bi prehod na brezgotovinsko plačevanje korenito zmanjšal tovrstne stroške.

Hrčkanje gotovine

Japonska gospodinjstva hranijo več kot polovico svojega premoženja v gotovini in depozitih. In ta delež s starostjo prebivalcev samo še narašča, pri čemer se številni oklepajo gotovine, da bi se s tem ognili potratnemu zapravljanju denarja.

"Vsak ima rad gotovino, mar ne?" skomigne 65-letna Tokijčanka. "Prehod na brezgotovinsko plačevanje me ne zanima. Ne počutim se lagodno ob tem, če bi izgubila svoj mobilni telefon. Ni tako jasno, koliko sem porabila, kot če plačujem z denarjem."

Težave s prehodom na brezgotovinsko plačevanje imajo tudi številna mala podjetja in trgovinice. Manj kot polovica od približno dva milijona malih podjetij, upravičenih do subvencij za brezgotovinsko plačevanje, se je registriralo pri vladni kampanji. Kot razlog navajajo stroške pri vpeljavi aparatov in visoke transakcijske pristojbine.

Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj je gotovina na Japonskem tako priljubljena, med drugim nizka stopnja kriminala, izjemno nizke obrestne mere in široka mreža bankomatov po vsej državi. Tudi zato ljudje ne vidijo dovolj dobrega razloga, da bi prešli na brezgotovinsko plačevanje.