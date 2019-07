Plovilo Hayabusa2 je nekoliko večje od hladilnika, napaja pa se s sončnimi ploščami. Njegov predhodnik Hayabusa se je leta 2010 po sedemletnem potovanju vrnil z manjšega asteroida. Foto: Reuters

Namen misije je zbrati vzorce izpod površja asteroida, ki bi lahko ponudili vpogled v to, kakšno je bilo naše osončje ob nastanku pred 4,6 milijarde let, poroča Guardian.

Japonska agencija za raziskovanje vesolja je sporočila, da bo to prvi primer, da bo plovilo vzelo vzorce izpod površja asteroida. Da bi prišlo do tega materiala, je plovilo z izstrelkom na površini ustvarilo krater in tako izpostavilo material, ki je bil pred tem pod površjem. Japonska vesoljska agencija je sporočila, da bi lahko vzorci vsebovali organske materiale in vodo.

Gre sicer za drugi pristanek Hayabuse2, prvi je bil februarja. Takrat je plovilo na kratko pristalo in nabiralo prah s površja, nato pa se je spet vzdignilo.

Četrtkov pristanek je zahteval posebne priprave, saj bi kakršne koli težave lahko pomenile, da bi plovilo izgubilo dragocene materiale, ki jih je nabralo ob prvem pristanku. "To je drugi pristanek, a vsak pristanek je izziv, naj bo prvi ali drugi," je dejal vodja projekta Hayabusa2 Juiči Cuda.

Na asteroid se je plovilo spustilo z višine 20 kilometrov, pristalo pa naj bi na določenem kraju okoli 20 metrov od središča umetno ustvarjenega kraterja.

Fotografija kraterja, ki jo je posnela Hayabusa2, kaže dele površja asteroida, ki ga prekriva material, ki naj bi bil drugačen od preostanka površja. V agenciji se že veselijo analize teh materialov.

Plovilo se bo na Zemljo vrnilo konec naslednjega leta, znanstveniki pa se nadejajo od vzorcev informacij o zgodovini sončnega sistema in celo izvoru življenja.

Misija Hayabusa2 se je začela decembra 2014, letno pa stane okoli 270 milijonov dolarjev. Do asteroida Rjugu je plovilo prispelo junija lani po tem, ko je v več kot treh letih prepotovalo 3,2 milijarde kilometrov okoli Sonca.