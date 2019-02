Znanstveniki upajo, da bodo lahko z vzorci dobili dodatne informacije o nastanku življenja in Osončja. Foto: Reuters

Plovilo je pristalo na asteroidu, izstrelilo naboj v površino in zbralo prah za analizo, nato se je namestilo na svoji poziciji, so sporočili iz japonske vesoljske agencije (JAXA). "Naredili smo idealni pristanek v najboljših pogojih," je dejal vodja projekta Hayabusa 2 Yuichi Tsuda in dodal, da jim je odleglo in da je sam postopek pristanka trajal manj časa, kot so pričakovali.

Izstrelitev prvega naboja od treh načrtovanih, bo vodila v nova odkritja v planetarni geologiji, je pojasnil. V kasnejši fazi misije bo plovilo skušalo prebiti globlje in zbrati material pod površjem, ki ni bil izpostavljen sevanju ali vetrovom.

Znanstveniki domnevajo, da so na asteroidu Ryugu večje količine organskega materiala in vode izpred 4,6 milijarde let, ko se je rodilo naše Osončje. Analiza vzorcev pa bi jim lahko pomagala pri iskanju odgovorov na temeljna vprašanja o življenju in vesolju, med drugim kateri elementi iz vesolja so pripomogli k nastanku življenja na našem planetu.

Pot do današnjega uspeha je bila dolga, saj so sprva pričakovali, da bo plovilo na asteroidu pristalo že lani. Pristanek so morali nato preložiti, ker je bila površina asteroida bolj brazdasta, kot so pričakovali.

Misijo Hyabusa, ki je vredna okoli 30 milijard jenov (283 milijonov evrov), so zagnali decembra leta 2014. Plovilo se bo skupaj z vzorci predvidoma vrnilo na Zemljo leta 2020. Že lani sta na površju asteroida v okviru misije pristala roverja, ki sta na Zemljo že poslala prve podatke o zbranih vzorcih.

