Kim Džong Un je Trumpovo pismo označil za "odlično". Foto: Reuters

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA Kim "z zadovoljstvom ugotavlja, da je pismo odlične vsebine". Severnokorejski voditelj je izpostavil Trumpovo "sposobnost politične presoje in izreden pogum", zato bo "resno razmislil o zanimivi vsebini".



Več o vsebini pisma ali drugih podrobnostih, denimo kdaj je bilo poslano in kdaj prejeto, poročilo agencije ne razkriva. Je pa severnokorejski časnik Rodong Sinmun na naslovnici objavil fotografijo Trumpa s pismom v roki v svoji pisarni v Beli hiši.



Bela hiša medtem poročil o pismu ni želela komentirati. So pa v južnokorejski predsedniški palači potrdili korespondenco med stranema. "Vlada kot pozitivno ocenjuje vzdrževanje zagona v dialogu med Severno Korejo in ZDA prek izmenjave pisem na najvišji ravni," so sporočili iz Seula.



Pogovori med ZDA in Pjongjangom so sicer zastali po neuspešnem drugem srečanju med Kimom in Trumpom februarja v Hanoiu na temo denuklearizacije Severne Koreje.



Obe strani sta krivdo za propad pogovorov pripisovali druga drugi, hkrati pa sta tako Trump kot Kim izrazila pripravljenost na nadaljevanje pogovorov. Trump je ta mesec tako že povedal, da je prejel "čudovito pismo" Kima.



Ši pokazal svoj vpliv

Pred dvema dnevoma je Kim gostil kitajskega predsednika Ši Džinpinga in analitiki ocenjujejo, da so laskave besede Kima Trumpu znak, da je Pjongjang po srečanju med Kimom in Šijem pripravljen preseči trenutno zatečeno stanje v odnosih z Washingtonom.



"Kitajska v rokah drži ključ do tega, kar si Severna Koreja želi najbolj - garancije varnosti in gospodarskega razvoja," je stanje komentiral profesor univerze Dongguk v Seulu Koh Yu-hwan. "Potem ko je Kitajska obljubila, da bo aktivno pomagala pri teh dveh vprašanjih, se Kim ponovno obrača k ZDA," je dodal Koh.



Ši naj bi se s Trumpom sicer srečal še ta mesec na Japonskem ob robu vrha G20. Kitajski predsednik naj bi svojo pot v Severno Korejo izkoristil tudi kot dokaz svojega vpliva na Kima v pogovorih s Trumpom.