Množične igre – eden največjih spektaklov v Severni Koreji. Foto: AP

Množične igre Severne Koreje so ogromen propagandni dogodek, v katerem več tisoč udeležencev, tudi mnogo otrok, sinhronizirano paradira v ogromnih formacijah. Igre so namenjene slavljenju države in dvigu morale.

Kritike severnokorejskega voditelja sicer v zadnjem času niso redkost. "Javno kritizira oddelke in slabo delovno uspešnost," za BBC ocenjuje analitičarka Minyoung Lee in dodaja, da njegove kritike segajo od javnih spektaklov pa do vsakdanjih stvari, kot je slabo sajenje dreves.

Marca letos je voditelj pozval k novemu pristopu do državne propagande. Od takrat so državni mediji povečali obseg propagandnega dela in opozarjali pred "buržoaznim načinom življenja" in "nesocialističnimi pojavi".

Na odprtju iger sta bili ob Kimu tudi njegova žena in sestra. Foto: Reuters

Njegove kritike je treba gledati v kontekstu zadnjih mesecev, opozarja Minyoung Lee. Na začetku pogajanj z Južno Korejo in ZDA so državni mediji omilili kritično držo do tradicionalnih sovražnic. Zdaj, ko kaže, da so pogajanja o umiku sankcij proti Severni Koreji padla v vodo, se Pjongjang pripravlja na dodatno ekonomsko osamitev.

Se Pjongjang počuti negotovo?

"Pjongjang se morda počuti negotovo glede posledic mehkejšega pristopa do Južne Koreje in ZDA na miselnost ljudi," meni Leejeva in dodaja, da se zdaj osredotočajo na utrjevanje miselnosti "proti zunanjim vplivom in spodbujanju domače enotnosti".

Letošnje množične igre so se začele v ponedeljek. Na odprtju se je v javnosti po dveh mesecih znova pojavila Kimova sestra Kim Yo Jong, ki je bila del diplomatske misije na srečanjih z ZDA v Singapurju in Hanoju.