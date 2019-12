Hongkong že pol leta pretresajo protesti, na katerih tamkajšnji prebivalci odločno zahtevajo večje demokratične svoboščine. Protestniki med drugim terjajo odstop nepriljubljene voditeljice Lamove, vendar ji je Li zagotovil, da ima njena vlada neomajno podporo Pekinga pri ohranjanju dolgoročne blaginje in stabilnosti Hongkonga.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam med ponedeljkovim srečanjem s kitajskim premierjem Li Kečiangom v Pekingu. Foto: Reuters

"Centralna vlada polno priznava prizadevanja, ki ste jih vložili vi in vlada posebnega upravnega območja," je dejal Li na srečanju z Lamovo v Veliki palači ljudstva v Pekingu. Po njegovih besedah je hongkonška vlada naredila vse za ohranitev družbene stabilnosti v tej izjemno težki in zapleteni situaciji.

Li pozval Lamovo, naj odpravi kaos in vzpostavi red

Li je ob tem hongkonško vlado pozval, naj preuči, od kod izvirajo globoki konflikti in težave, ki zavirajo gospodarski in družbeni razvoj Hongkonga. "Hongkong še ni izšel iz tega težavnega položaja. Vlada posebnega upravnega območja mora nadaljevati trdo delo, ustaviti nasilje, odpraviti kaos skladno z zakoni in vzpostaviti red," je Li pozval Lamovo. Hongkonška izvršna voditeljica se je kitajskemu premierju zahvalila za njegovo skrb za Hongkong.

Prebivalci Hongkonga protestirajo proti krčenju pravic in svoboščin

Prebivalci nekdanje britanske kolonije, ki je od leta 1997 znova del Kitajske, v skladu z načelom "ena država, dva sistema" uživajo pravice in svoboščine, kakršnih na celinskem Kitajskem ne poznajo. Protestniki menijo, da te pravice ob vse večjem vmešavanju Pekinga v hongkonške zadeve počasi izginjajo. Hongkonška vlada je dobila bolečo zaušnico na novembrskih volitvah članov okrožnih svetov, po katerih je prodemokratični tabor prevzel nadzor v 17 od 18 okrožnih svetov. Prej so bili vsi v rokah strank, ki so naklonjene Pekingu.