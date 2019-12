Protestniki v Hongkongu vihtijo tudi zastave ZDA, ki se jim zahvaljujejo za podporo. Foto: Reuters

Na volitvah članov okrožnih svetov pred tednom dni je prepričljivo slavil t. i. prodemokratični tabor, hongkonška voditeljica Carrie Lam pa je dejala, da bo njena vlada ponižno prisluhnila državljanom.

Na enem od današnjih shodov so se udeleženci podali pred ameriško veleposlaništvo, da bi se zahvalili za podporo ZDA v njihovem boju. Zatrjevali so, da njihov boj ni končan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na največjem shodu se je po navedbah nemške tiskovne agencije DPA zbralo več tisoč ljudi, ki so sprva mirno korakali skozi mesto. Pozneje pa je policija proti njim uporabila solzivec, potem ko naj bi nekateri demonstranti v policiste metali kamne in druge predmete. Pozneje so radikalnejši protestniki razdejali več trgovin in restavracij.

Spopadi protestnikov s policijo so izbruhnili že ponoči, ko je okoli 200 demonstrantov po mirnem protestu postavilo ulično zaporo in zažgalo vhod v podzemno železnico. Tudi takrat je policija uporabila solzivec, prvič po 24. novembru.

Protestniki so napadli tudi nekega moškega, ki je želel odstraniti eno od njihovih barikad.

Kitajska je v soboto visoki komisarki Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet očitala "neprimerno" vmešavanje v notranje zadeve države. Komisarka se je namreč zavzela za preiskavo domnevne pretirane uporabe sile nad protestniki v Hongkongu.

Protesti v Hongkongu potekajo od junija, sprožil pa jih je predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev celinski Kitajski. Oblasti v Hongkongu so predlog sicer umaknile, a protestnikov, ki Pekingu očitajo vmešavanje in zatiranje, to ni pomirilo.