Protest proti ravnanju kitajskih oblasti z Ujguri v Carigradu. Foto: EPA

"Trenutno so vsi pripravniki, ki so sodelovali, diplomirali," je na novinarski konferenci v Pekingu dejal Šohrat Zakir. "S pomočjo vlade so dosegli stabilno zaposlitev, kakovost njihovega življenja pa se je izboljšala," je dejal.

Po guvernerjevih besedah bodo v Sinkiangu nadaljevali t. i. pripravništvo "na prostovoljni ravni".

Kitajske oblasti niso predstavile uradnih podatkov o tem, koliko ljudi je bilo zaprtih v teh taboriščih, a guverner je tuje ocene o tem označil za "čisto izmišljotino".

Združeni narodi in organizacije za varstvo človekovih pravic predvidevajo, da so oblasti pridržale od milijon do dva milijona ljudi, večinoma etničnih Ujgurov, pripadnikov pretežno muslimanske manjšine. Peking je njihovo zapiranje v taboriščih označil za del protiteroristične kampanje.

Oblasti so vztrajno zavračale slabo ravnanje z Ujguri, za taborišča pa so dejale, da centri za pripravništvo.

Trditve o taboriščih so težko preverljive, saj Kitajska omogoča le občasne in nadzorovane obiske, o delovanju taborišč pa podaja le malo informacij.

Julija je predstavnik oblasti v Sinkiangu dejal, da je večina ljudi, ki so bili v taboriščih, ta že zapustila.

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing je dejala, da ne morejo podati natančnega števila, ki so končali "pripravništvo", češ da so ljudje ves čas prihajali in odhajali.

Dodala pa je, da v Sinkiangu v zadnjih treh letih zaradi uspeha taborišč ni bilo terorističnih napadov.

Ljudje, ki so bili zaprti v taboriščih, in organizacije za varstvo človekovih pravic so opozarjale, da so razmere v taboriščih slabe, zaporniki pa da so podvrženi psihološkim in fizičnim zlorabam.

Kongres ZDA se "vmešava v notranje zadeve Kitajske"

Ameriški predstavniški dom kongresa je prejšnji teden sprejel zakon, ki od predsednika ZDA zahteva, da obsodi zlorabe muslimanov na Kitajskem in pozove k zaprtju taborišč v Sinkiangu.

Predsednik Donald Trump naj tudi sprejme sankcije proti članu kitajskega politbiroja, sekretarju komunistične stranke v Sinkiangu Čen Čuanguoju.

Guverner te pokrajine Šohrat Zakir je dejanje kongresa označil za hudo kršitev mednarodnega prava in grobo vmešavanje v notranje zadeve Kitajske. "A nobena sila ne more ustaviti napredka Sinkianga v smeri stabilnosti in razvoja," je dejal.