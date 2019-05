Bibijeva je bila leta 2010 obsojena na smrt, potem ko so jo sosedi zaradi spora obtožili, da je žalila preroka Mohameda. Njeno obsodbo na smrt je nato pakistansko vrhovno sodišče lani oktobra razveljavilo, s čimer je razburilo radikalne islamske kroge, ki so množično protestirali proti oprostitvi, medtem ko so liberalnejši krogi podpirali njeno izpustitev. Vrhovno sodišče jo je nato januarja letos dokončno oprostilo.

Večletne agonije in trpljenja Asie Bibi je konec. Foto: EPA

Kanada ugodila prošnji za azil

Bibijeva je bila do odhoda iz države na skritem kraju, kjer je čakala na rešitev prošnje za azil v tretji državi. Zdaj so ji očitno ugodili v Kanadi, kjer sta že njeni dve od štirih hčera.

Muslimanke očitale Bibijevi, da je okužila vodo

Bibijeva se je leta 2009 zapletla v spor, potem ko so ji muslimanke med delom na polju kot kristjanki očitale, da je okužila vodo, ki so jo pile iz skupne posode. Pozneje so jo obtožile še, da je med prepirom, ki je sledil, užalila preroka Mohameda.

Radikalni islamski verniki so protestirali proti oprostitvi Bibijeve. Foto: EPA

Obtožbe o bogokletju kot orodje za osebno obračunavanje

Islam je nacionalna religija Pakistana in podpira pravni sistem države. Od leta 1990 je bilo v Pakistanu zaradi obtožb o bogokletju ubitih najmanj 65 ljudi. Bibijeva pa je bila prva ženska, ki je bila zaradi domnevnega bogokletja obsojena na smrt. Številni kritiki pakistanske zakonodaje pa opozarjajo, da so obtožbe o bogokletju velikokrat le orodje za osebno obračunavanje, poroča BBC.