Dvoboji med državami niso velika redkost, a so v večini odigrani v Seulu ali pa na nevtralnem igrišču. Tako sta se na primer srečali že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2010, takrat v Šanghaju na Kitajskem. Foto: EPA

Koreji, med katerima so odnosi znova napeti, sta se srečali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Srečanje na stadionu Kim Il Sunga, ki je bil tako rekoč popolnoma prazen, se je končalo brez zadetkov. To je bilo šele drugo gostovanje izbrane vrste Južne Koreje v severnokorejski prestolnici in prvo po 29 letih. Tekmo, na kateri naj bi bilo po pričevanju navzočih kar nekaj incidentov, so v večini označili za bizarno.

"Tekma je bila kot vojna," je po vrnitvi v Seul razlagal podpredsednik južnokorejske zveze Choi Young-il. Južnokorejski navijači niso smeli priti na gostovanje, ni pa bilo jasno, ali se je bodo lahko udeležili domači navijači, med katerimi je sicer nogomet zelo priljubljen. "Pričakovali smo, da bo na stadionu 50.000 gledalcev, na koncu pa je bilo vse prazno," je dodal Choi, poroča BBC.

Tekma se je končala brez zadetkov, na vsaki strani pa sta bila podeljena po dva rumena kartona. Foto: EPA

Na tekmi je bil predsednik Fife Gianni Infantino, ki je dejal, da je "razočaran in presenečen", ker na stadionu ni bilo navijačev. Hkrati na stadionu ni bilo nobenega predstavnika tujih medijev, prav tako ni bilo televizijskega prenosa dvoboja. Severnokorejska tiskovna agencija je v kratkem povzetku zapisala: "Tekma napadov in protinapadov se je končala z remijem."

Južnokorejski nogometaši so bili, kot so zatrjevali na letališču Incheon, presenečeni nad grobo igro nasprotnikov. "Tekma je bila zelo agresivna. Glavno je, da smo se vsi vrnili domov celi, varno in nepoškodovani. Nikoli še nisem odigral takšne tekme. Na stadionu ni bilo žive duše, a udarci in žaljivke so leteli z vseh strani. Zmerjali so nas, pljuvali, dobil sem nekaj udarcev s pestmi v obraz … Očitno nogomet ni bil ospredju. To tekmo so, kot kaže, dojeli kot vojno," je dejal južnokorejski kapetan in prvi zvezdnik izbrane vrste, Son Hueng-min, sicer nogometaš Tottenhama.

Ker na stadionu ni bilo tujih medijev, obenem pa tudi ni bil dovoljen prenos tekme, je Severna Koreja sosedi predala le DVD dvoboja, ki bi ga lahko nato predvajali na televiziji, a je, kot so sporočili iz južnokorejske zveze, posnetek preslabe kakovosti. Švedski veleposlanik v Pjongjangu Joachim Bergstrom, ki je bil eden redkih gledalcev na stadionu, je na Twitterju objavil kratek video prerivanja nogometašev.

V skupini H azijskih kvalifikacij imata Koreji po treh tekmah enako število točk, zaradi boljše razlike v zadetkih pa je v vodstvu Južna. Foto: EPA

Državi sta razdeljeni od druge svetovne vojne, ko so Korejo izpod japonske oblasti osvobodile in si jo razdelile Sovjetska zveza in ZDA. Napeti povojni odnosi so se stopnjevali do oboroženih spopadov leta 1950. Krvava vonja vihra je divjala do leta 1953, ko je bilo sklenjeno premirje, mirovna pogodba pa še ni bila podpisana, tako da sta uradno še vedno državi v vojni. Šport je bil do zdaj v nasprotju s to nogometno tekmo pomembno sredstvo diplomacije pri prizadevanjih za izboljšanje odnosov.

Prek športa sta se začeli povezovati že leta 1991 na namiznoteniškem svetovnem prvenstvu, ko sta prvič nastopili pod skupno zastavo. Državi sta na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Torinu 2006 skupaj prišli na stadion na začetne slovesnosti, enako sta storili lani na zimskih olimpijskih igrah, ki jih je gostil Pjongčang, ki je nekaj več kot 60 kilometrov oddaljen od meje, ki deli Polotok jutranje tišine na sever in jug. Na teh igrah je nastopila tudi skupna ženska hokejska reprezentanca.