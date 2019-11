Zaposleni so imeli avgusta proste petke, pri čemer so ohranili enako plačo. Foto: Reuters

"Delaj manj, počivaj več, nauči se veliko," so bile besede predsednika Microsofta na Japonskem Takuys Hirana. "Želim si, da delavci razmislijo o tej izkušnji, da lahko delajo 20 odstotkov manj, pa so enako učinkoviti."

Poskus, ki ga je podjetje izvedlo avgusta letos, so poimenovali kot 'Poletni izziv med delom in življenjem 2019' (ang. Work-Life Choice Challenge Summer 2019), pri čemer so dali vsem 2.300 zaposlenim proste petke, pri tem pa jim niso znižali plače. V poskusnem krajšem delovnem tednu so bili učinkovitejši sestanki, delavci so bili srečnejši, produktivnost pa je narasla za 40 odstotkov, poroča Guardian.

Podjetje pa je bilo verjetno še bolj zadovoljno nad podatkom, da je privarčevalo pri porabi stroškov, saj je plačalo 23 odstotkov manj porabe elektrike, porabljenega je bilo za 59 odstotkov manj papirja, zaposleni so za 25 odstotkov manj izostajali od dela, ob tem pa jih je 92 odstotkov dodalo, da jim je delovni teden minil hitreje.

Primeri dobre prakse tudi v Sloveniji

To seveda ni prvi primer, da bi korporacije poskusile uvesti krajši delovni teden. Leta 2018 je podjetje Perpetual Guardian z Nove Zelandije, ki se ukvarja s skladi, 4-dnevni delovnik za 240 zaposlenih uvedel za dva meseca. Rezultati so bili podobni, delavci so občutili stres za 7 odstotkov manj, lažje so uravnavali razmerje med zasebnim življenjem in delom in bili bolj zbrani pri delu.

Tudi v raziskavi svetovalnega podjetja Robert Half je 66 odstotkov od 1.500 zaposlenih in 600 kadrovskih menedžerjev dejalo, da bi delali manj kot pet dni na teden. Primer dobre prakse pa imamo tudi v Sloveniji, kjer je podjetje Donar uvedlo 6-urne delovnike.